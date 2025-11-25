Un sistema innovador mejora la seguridad en las operaciones de tiroides en Ourense
El CHUO invierte 108.000 euros en un equipo que aumenta la precisión
El Hospital Universitario de Ourense se ha convertido en el primer centro de Galicia en utilizar un sistema que permite ver con precisión las glándulas paratiroides —unas estructuras diminutas situadas junto a la tiroides— y los vasos sanguíneos que las alimentan. Su preservación es esencial para evitar uno de los principales riesgos de la cirugía tiroidea: el hipoparatiroidismo, que obliga a los pacientes a medicarse de por vida para regular el calcio.
El Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras ha invertido 108.000 euros en la adquisición del equipo «Fluobeam», una tecnología que emplea luz infrarroja para identificar las paratiroides en tiempo real y sin necesidad de contrastes. Se incorporó a comienzos de noviembre y ya forma parte de las medidas habituales de seguridad en quirófano.
La tiroidectomía —la cirugía en la que se extirpa parte o toda la glándula tiroides— es una intervención común. Solo el año pasado, el hospital ourensano realizó 155 operaciones, aproximadamente la mitad por sospecha de cáncer.
Con el nuevo sistema, los cirujanos pueden reducir complicaciones y evitar reintervenciones. Además, aunque su uso principal es la cirugía de tiroide, también mejora la visualización de la red vascular en procedimientos como tumorectomías de mama, intervenciones en hígado o colón, y operaciones de suprarrenales.
