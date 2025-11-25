El PSOE exige soluciones para el abastecimiento de Vilamartín

Vilamartín de Valdeorras, uno de los concellos más afectados por los incendios del pasado agosto, ahora enfrenta problemas en el abastecimiento de agua, meses después de que los fuegos asolaran todos los montes, la lluvia se ha convertido en el problema al dañar, por las escorrentías, las captaciones, limitando en numerosas zonas el agua potable.

Por estos hechos, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó a la Xunta una actuación inmediata: «Vilamartín necesita respuestas ya. No mañana, no la semana que viene», subrayó, insistiendo en la urgencia de poner en marcha obras y planificar medidas que garanticen un suministro seguro.

En concreto, pidió el inicio inmediato de los trabajos en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Vilamartín y Arcos–Valdegodas, así como la redacción de un proyecto integral de reconstrucción y de interconexión de las captaciones de agua. «Este trabajo técnico es imprescindible para garantizar un suministro alternativo y construir una recuperación seria, con garantías y a medio plazo», afirmó.

Los incendios de agosto arrasaron hectáreas de terreno, afectaron zonas sensibles para el abastecimiento y dejaron al municipio en una situación de vulnerabilidad: «no puede haber más improvisación ni más abandono», subrayó Besteiro