El PP recupera la Alcaldía de Manzaneda gracias al apoyo de dos exediles del PSOE

El Concello ourensano de Manzaneda vuelve a estar, 18 años después, en manos del Partido Popular, tras prosperar la moción de censura presentada por los populares y con apoyo de dos tránsfugas y exexediles del PSOE, que han permitido al hasta ahora portavoz del grupo popular en la corporación, Pedro Yañez, tomar el bastón de mando en sustitución del socialista Amable Fernández.

Yañez tomaba posesión del cargo tras estos 18 años de gobierno de izquierda, los últimos ocho años socialistas en es e concello, apostando «por el dialogo» en su primera intervención como alcalde, pese al y tras semanas de incertidumbre pues la moción estaba inicialmente prevista para el 29 de octubre, fue suspendida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ourense, tras aceptar la medida cautelar presentada por Fernández al existir posibles causas de nulidad, celebrándose finalmente este lunes.

Finalmente Pedro Yáñez Gobierna desde ayer con 4 de los 7 concejales de la corporaracion y el PSOE pasa de nue vo a la oposición al frente de un equipo de tres ediles.

Tras el pleno de moción que le dio la alcalía, y en declaraciones a Faro Pedro Pedro Yañez, del PP, ha anunciado que su prioridad es poner en orden las cuentas del ayuntamiento, que cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros, aunque ha advertido que no tienen liquidez para pagar las nóminas, una situación derivada también de que el Concello asume los puestos de trabjao de un centro de mayores, indicó

Yañez ha destacado la necesidad de mejorar los accesos a la carretera de la estación, que lleva seis años inutilizada, y otras obras de interérs, aunque aseguró durante la sesión de investidura que «la moción de censura no es una confrontación personal, sino un mecanismo democrático para cambiar el rumbo del ayuntamiento, que considera que está en una situación de deterioro institucional, político y social».

El ya exexalcalde socialista, Amable Fernández, ha anunciado que los socialistas conformarán una oposición constructiva y ha destacado que se marcha «con la cabeza alta porque no fue lo que votaron los vecinos»

Yañez ha asegurado que la moción de censura no es una confrontación personal, sino «un mecanismo democrático» para «conseguir un rumbo» que «a juicio del PP debe cambiar».

En esta línea, Yáñez ha afeado un proceso que «se transformó en una telenovela victimista, menospreciando y vilipendiando a los compañeros de esta corporación» que «siempre se han comportado cordialmente» y «con afán de sumar y aportar».

El socialista Amable Fernández señaló que la moción de ayer vulnera lo que decdidieron en su momento los vecinos, y ha recalcaldo que ahora los socialistas conformarán una «oposición constructiva», que «es lo que merece el Ayuntamiento». Insistió en que el partido acatará la moción porque «lo marca la ley», pero ha destacado que la inmesa mayoría está en contra.

Moción del grupo socialista contra el transfuguismo en la Diputación

El triunfo de la moción, ya más que anunciada en el Concello de Manzaneda, que recupera uno de los territorios más pelados por el PP, no tardó en tener respuesta ayer por parte de los socialistas. Así el secretario provincial del PSdeG PSOE, , Álvaro Vila, ha avanzado que el Grupo Provincial Socialista presentará en el próximo pleno de la Diputación de Ourense una moción contra el transfuguismo político tras una moción de censura que tachan de «esperpéntica» que, a su juicio, representa la «dejadez frente a la opinión de los vecinos en las urnas».En esta línea, Álvaro Vila ha insistido en que la decisión tomada «marcará un antes y un después en las relaciones entre PSdeG y PP en la provincia» y ha apuntado al presidente de la Diputación, Luis Menor, para que «clarifique y asuma responsabilidades» tras el «incumplimiento del PP del Pacto Antitransfuguismo acordado entre los grupos políticos».Añade que «a lgún concejal incluso no sabía lo que tenía que votar», ha añadido, y ha afeado las «contradicciones internas» de una «operación política contraria a los principios democráticos».