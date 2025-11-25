O Bolo divulga su cancioneiro
REDACCIÓN
Ourense
O Consello da Cultura Galega (CCG) acolleu a presentcin do Cancioneiro sociolingüístico das terras do Bolo «Atención pido señores», un volume elaborado polo musicólogo Xosé Lois Foxo que reúne e contextualiza arredor de medio milleiro de cantos tradicionais recollidos neste territorio ourensán desde 1962 ata a actualidade. A presidenta do CCG, Rosario Álvarez; o secretario xeral de lingua, Valentín García; o deputado provincial Rosendo Luís Fernández; máis o autor do libro, acompañado p0r informantes do Bolo, que fixeron unha pequena demostración, presentaron o volume que se descarga noa web do CCG.
