Una novela gallega desde Londres conquista el premio Blanco Amor

Ourense volvió a ejercer ayer de capital literaria gallega al anunciarse el fallo del XLIV Premio Eduardo Blanco-Amor de novela larga, el más veterano y prestigioso de la narrativa en lengua gallega. La ganadora de esta edición es la escritora y traductora vilalbesa Cecilia Santomé, que se impuso con su manuscrito «Boundaries Road SW12 8HD», una obra ambientada en el Londres contemporáneo que sumerge al lector en la intimidad de una emigración que sigue marcando generaciones.

El galardón, dotado con 15.000 euros y una pieza escultórica de Acisclo Manzano, recayó en un texto que el jurado destacó por su estilo moderno, plenamente en diálogo con la literatura europea actual. «La novela construye un universo narrativo con una gran huella poética y personajes elaborados con mucha coherencia», explicaron tras la reunión celebrada en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, espacio que también acogerá la gala de entrega el próximo 5 de diciembre.

La obra de Santomé destacó entre 75 originales presentados, la cifra más alta en las cuatro décadas de historia de un premio que, recordó la organización, ha sido trampolín para autores que posteriormente recibirían el Premio Nacional de Narrativa, como Marilar Aleixandre, Xesús Fraga o Alfredo Conde.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, comunicó telefónicamente el resultado a la autora y la felicitó por lo que calificó como «una aportación literaria de fondo, riesgo y contemporaneidad».

La novela sigue los pasos de Cilla, una traductora gallega de 30 años que, como tantos otros emigrantes, intenta abrirse camino en Londres alquilando un cuarto en la casa de una pareja acomodada. El jurado subraya la «introducción de la corriente de conciencia», una voz narrativa «neurótica, culta, irónica e introspectiva», que alterna escenas domésticas con la memoria del éxodo judío en Egipto, metáfora que añade «gran profundidad» al relato.

El texto se mueve entre un ritmo alto, referencias culturales que van de Stendhal y Picasso al ska, y una prosa «muy condicionada, rica y llena de matices», que avanza entre la descripción minuciosa y la reflexión filosófica.

Nombre consolidado

Nacida en San Simón (Vilalba) en 1984, Cecilia Fernández Santomé es traductora, narradora y lingüista. Participó en proyectos de periodismo colaborativo como Toonari Post y 55 Pages, además de codirigir la revista digital Coolt. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en 2017 al ganar el Premio Literario Nortear, y desde entonces ha consolidado una trayectoria marcada por la delicadeza estilística y la exploración de la identidad.

Es autora de las novelas «Quérote. Eu tampouco» (2019), «Unha rapaza de provincias» (2021) y «As despedidas» (2024), todas publicadas por Xerais.

Con el premio Blanco-Amor, Santomé se incorpora ahora a una nómina de referencia de la narrativa gallega contemporánea, confirmando —desde Londres hasta Ourense— que las historias de la emigración siguen siendo terreno fértil para la literatura.