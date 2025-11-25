Manifestación central del 25-N en la ciudad y actos reivindicativos en las comarcas
Habrá concentraciones en concellos de toda la provincia contra la violencia contra la mujeres
REDACCIÓN
Ourense
Toda la provincia se suma hoy con decenas de declaraciones institucionales institucionales o concentraciones en concellos de toda la aprovincia y cabeceras de comarca, con motivo de la celebración este 25 N del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La gran manifestación central hoy está convocada por la Marcha Mundial das Mulleres para las 20.00 horas, con salida desde las Subdelegación del Gobierno, lo que obligará, según informa la Policía Local a realizar cortes de tráfico eventuales según la movilización avance por el por el Paseo, Lamas Carvajal y Praza Maior, lo que obligará a cerrar estas calles mientras transcurre la movilización, cortes que se levantará de forma paulatina.
