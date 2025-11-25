Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manifestación central del 25-N en la ciudad y actos reivindicativos en las comarcas

Habrá concentraciones en concellos de toda la provincia contra la violencia contra la mujeres

REDACCIÓN

Ourense

Toda la provincia se suma hoy con decenas de declaraciones institucionales institucionales o concentraciones en concellos de toda la aprovincia y cabeceras de comarca, con motivo de la celebración este 25 N del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La gran manifestación central hoy está convocada por la Marcha Mundial das Mulleres para las 20.00 horas, con salida desde las Subdelegación del Gobierno, lo que obligará, según informa la Policía Local a realizar cortes de tráfico eventuales según la movilización avance por el por el Paseo, Lamas Carvajal y Praza Maior, lo que obligará a cerrar estas calles mientras transcurre la movilización, cortes que se levantará de forma paulatina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents