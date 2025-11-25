Los 'Fotoxornalistas' gallegos condenan los ataques de Pérez Jácome a un compañero y exigen disculpas públicas

La Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) ha denunciado este martes los ataques del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a un fotoperiodista durante el pleno municipal celebrado este pasado lunes en el consistorio de la ciudad de As Burgas. El colectivo exige al regidor que presente disculpas públicas y reclama respeto hacia el trabajo de los profesionales de la información.

Según relata la asociación en un comunicado, Pérez Jácome increpó al fotógrafo por el tiempo que dedicó a realizar su labor durante la sesión, una actitud que la APFG considera «unha falta de respeto», no solo hacia el profesional afectado, sino hacia todo el oficio. La entidad critica además que el alcalde utilizase el término «paparazzi» para referirse al fotoperiodista, una expresión que interpretan como un calificativo «con clara intención de desprecio» y que «non se corresponde en ningún caso coa función» que desempeñan estos trabajadores.

El vídeo que acompaña a esta información muestra el momento en el que Pérez Jácome alude al periodista gráfico en estos términos: «Leva o fotógrafo da Región, que está alí coa gorra, ao fondo, leva 15 ou 20 minutos enfocándome todo o rato a ver si pilla unha foto tal..., ao final vamos ter que facer como nas actuacións musicais, tres primeiros minutos, e logo pa casa», expresó en una alocución que concluyó referenciando al profesional como «un paparazzi».

Defensa del BNG

El comentario se realizó justo antes de que tomase la palabra el portavoz municipal del BNG en Ourense, Luis Seara, que inició su intervención para defender al fotógrafo que estaba cubriendo el pleno: «Son profesionales da fotografía e por tanto buscan a mellor fotografía; aí hai unha parte de arte que vostede é incapaz de entender». El alcalde no se quedó callado a la reacción de Seara, y reclamó más cobertura del representante de D.O. en O Hórreo: «Xa que é tan bo profesional, podía ir a Santiago para sacar unha foto de Armando Ojea, para dicir que alí existimos».

La APFG recuerda los «reiterados ataques» del alcalde ourensano a profesionales de distintos medios de comunicación y subraya la necesidad de garantizar el derecho a la libertad de prensa para que fotoperiodistas y periodistas puedan desarrollar su trabajo «con normalidade».

«Non somos paparazzis, facemos o noso traballo amparados na liberdade de información e prensa, e todos os cargos públicos teñen a obriga de respectalo», señala la asociación.

El colectivo, que agrupa a más de un centenar de profesionales en Galicia, nació recientemente con el objetivo de defender los derechos laborales y profesionales del sector. Entre sus fines figuran la promoción del trabajo fotoperiodístico y la sensibilización de entidades públicas y privadas sobre el valor social, cultural y económico de su labor en los medios de comunicación.