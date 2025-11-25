Enmienda a la totalidad del BNG a las cuentas de la Diputacion

El grupo provincial del BNG en la Diputación, presentó una enmienda totalidad de los presupuestos de la Diputación para 2026 que redistribuye 18.671.000 y dos enmiendas en las bases de ejecución. La propuesta de los nacionalista, señalaba Bernardo Varela, portavoz del BNG en la Diputación de Ourense, prevé redistribuir 18.671.000€ del presupuesto presentado por el gobierno del PP para aumentar el apoyo a los ayuntamientos, la ayudas los afectados por los efectos de los fuegos de este año, a incorporar los GES en el consorcio de incendios, activar la economía y un programa de control contra la violencia machista.