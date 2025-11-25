La Diputación inyecta 30.000 euros para fomentar empleo joven y formación en Boborás

La Xunta de Gobierno de la Diputación de Ourense, aprobó siete acuerdos destinados a fortalecer el empleo juvenil, mejorar infraestructuras municipales y apoyar proyectos culturales que contribuyan al desarrollo social y económico de la provincia, sumando todos ellos un total de 135.674, euros. Con estos acuerdos, la Diputación de Ourense continúa a reforzar su compromiso con los ayuntamientos, con la juventud, con la sostenibilidad y con la cultura.

Entre los asuntos tratados, se dio luz verde a la fijación del precio público de una de las obras incluidas en el Plan Anual de Publicaciones de 2025, que estará referida a la Vía de la Plata. Tendrá un precio de venta al público de 25 euros + IVA.

En lo relativo a cooperación con los municipios (130.674 euros), la Diputación continúa su apuesta por apoyar iniciativas que fomenten el empleo y la capacitación profesional, aprobando para dos subvenciones destinadas al Ayuntamiento de Boborás: 30.000 euros para un programa de empleo para personas jóvenes y 17.000 euros para el taller dual de empleo Carbomas, que combina formación y trabajo remunerado, facilitando la inserción laboral.

La institución provincial dio también el visto bueno a diversas ayudas que permitirán avanzar en obras de mejora y proyectos ambientale con obras de mejoras viales de saneamiento o sostenibilidad en distintos concellos.