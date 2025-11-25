Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello celebra un pleno extraordinario

El Concello de Ourense llevará hoy a cabo una sesión plenaria extraordinaria de la corporación municipal a partir de las 8.30 horaas. En el orden del día están las dos nuevas modificaciones de crédito que el gobierno local quiere llevar a cabo con el objetivo de conseguir liquidez para pagar deudas y llevar a cabo nuevas inversiones. Estas iniciativas son ya las número 10 y 11 que se llevan a cabo para ir al remanente de crédito.

