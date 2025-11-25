El Concello apela «a la colaboración» para respetar la velocidad y evitar las multas
Recuerda que están activos los ocho radares en puntos del casco urbano
REDACCIÓN
El Concello de Ourense hace un llamamiento a la colaboración de las personas conductoras para respetar los límites de velocidad en la ciudad, con la finalidad de avanzar en la pacificación del tráfico, garantizar la seguridad vial y evitar la imposición de sanciones.
El pasado viernes, 21 de noviembre, a las 00:00 horas, se activaron los nuevos radares instalados por el Ayuntamiento para controlar la velocidad en diferentes puntos de la ciudad. Actualmente, están operativos cinco cinemómetros fijos y uno móvil, que ya imponen las correspondientes sanciones por las infracciones detectadas, y está previsto que en los próximos días entren en funcionamiento los otros dos que completarán la red de control.
Tras el análisis de las primeras jornadas de funcionamiento, el Ayuntamiento detectó que la calle Pena Trevinca destaca significativamente como el punto donde se está cometiendo el mayor número de infracciones. Se trata de una vía en la que, atendiendo a la normativa estatal, el límite de velocidad está fijado en 30 kilómetros por hora.
Por este motivo, el Concello de Ourense emitió ayer un comunicado en el que solicita a conductores y conductoras que refuercen la atención al circular por esta zona, donde se encuentra además un colegio, y adecúen su velocidad a lo señalizado. El gobierno municipal insiste en que el fin último de estos dispositivos es fomentar la seguridad vial, lo que también evitará multas.
