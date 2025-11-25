Compra solidaria en Pontevella: Aspanas ofrece adornos navideños hechos a mano para apoyar su labor social

Quien se acerce durante estassemanas al centro comercial Pontevella podrá encontar una variada oferta a la que desde ayer se le suma una causa benéfica. Y es que a la rutina de hacer la compra semanal, tomar un café y ojear el catálogo de las tiendas de ropa con vistas al Black Friday, ahora se le puede añadir el comprar las decoraciones navideñas a una asociación de personas con discapacidad intelectual.

Y es que el grupo Aspanas ya ha dado inicio a su tradicional mercadillo navideño, en el que ponen a la venta todo tipo de ornamentos y accesorios elaborados por los mismos usuarios de su asociación. Con este, ya son ocho ediciones de esta iniciativa, que por primera vez en su historia se ubica en un espacio de este calibre, pues anteriormente recurrían a pequeños locales colaboradores. «Este ano, a xerencia de Pontevella, facilitounos este espacio e deunos todo tipo de comodidades. Estamos encantados de estar aquí porque temos moitísima máis visibilidade, porque por aquí pasan centos de persoas ao día», explica Belén González, coordinaora del centro de la asociación en Velle.

Productos artesanales y precios accesibles

Es ella misma quien explica cómo será el funcionamiento del mercadillo: desde hoy hasta este viernes, el stand situado en la segunda planta del Pontevella, estará abierto en el mismo horario del centro comercial, es decir, de 10 a 22 horas. En él se podrán desde belenes hasta tote bags, pasando por agendas de papel reciclado, y todo por una gama de precios desde los 2 hasta los 15 euros. El 100% de la recaudación irá destinado a seguir la línea de trabajo de la asociación, que desarrolla talleres ocupacionales de lavandería, artes plásticas, serigrafía o cocina para ofrecer una actividad prelaboral a sus usuarios.

Los usuarios de los talleres ocupaciones que se desplazaron ayer.

Presencia de los autores

Unos usuarios que también estarán en el mercadillo. Cada día, uno de los talleres especializados del centro de Velle bajará a Pontevella y elaborarán los productos a vender en el mismo día para dar a conocer la labor de la asociación. Todo está pensado con el objetivo de visibilizar más que recaudar fondos, y para crear un recuerdo imborrable tanto para los usuarios como para los clientes. «Cando teñas isto na casa, vas lembrar perfectamente onde o mercache, cando o mercache e, sobre todo, a quen llo mercaches», se comentaba en la presentación.

De la misma forma opina una de las monitoras de los talleres, se realza los sentimientos de los usuarios: «Nosotros hacemos productos para fuera todo el año, y cada vez que nos encargan para una boda o comunión y ellos saben que va a ir para alguien, les emociona mogollón», cuenta.