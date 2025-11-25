Cientos de personas elevaron sus voces «por una Galicia donde todas las mujeres puedan vivir libres"

«No finalizaremos con la violencia machista sin combatir la violencia institucional que la sostiene. Queremos una Galicia feminista, libre, soberana y justa, donde todas las mujeres podamos vivir libres» .

Una de las pancartas reivindicativas en la movilización en la ciudad. | Iñaki Osorio

Esta fue la consigna final de la manifestación central del 25 N, el Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, celebrado ayer en toda la provincia y en la ciudad,esta última la cita más numerosa, con cientos de personas que salieron a la calle en un recorrido que partió a las 20.00 horas de la Subdelegación de Gobierno coreando consignas .

Un apecto de la movilización anoche en Ourense. | Iñaki Osorio

Sus voces, poderosas, fueron también la voz de las víctimas que, que según los datos actualizados a días de ayer por la Subdelegación de Gobierno, suma ya en la provincia 567 casos activos de víctimas de violencia, atendidas bajo el Sistema Viogén, una de las de nueva incorporación y considerada de nivel «extremo».

La manifestación, celebrada en la ciudad, organizada por la Marcha Mundial das Mulleres, se celebró anoche bajo el lema “Combatir la violencia institucional para acabar con la violencia machista”.

Los participantes portando tambores, y lanzando consigna portaron diversa pancartas con lemas como «A loita entre o capital e a vida» o «en marcha para mellorar a vida das mulleres

Los cientos de participantes recorrieron la calle del Paseo, por Lamas Carvajal hasta hasta Plaza Mayor, donde tras el redoble de consignas y tambores, se dio lectura a un manifiesto en el que explicaron que el lema de este año, se centra en la lucha contra la violencia institucional, pues «es parte estructural de la violencia machista, atraviesa toda las esferas de la vida, e impide la conquista de nuestros derechos» señalaron.

En el acto final de lectura del manifiesto señalaron que «nos reafirmamos en que solo reconstruyendo, con una perspectiva feminista, todo el engranaje institucional podremos eliminar las discriminaciones y violencias que sufrimos las mujeres gallegas . Por eso entre sus exigencias destacaron de forma sucinta ayer que abogan ayer un sistema público de cuidados en toda las etapas de la vida de las mujeres; condiciones laborales dignas, así como otización y prestaciones vinculadas al tiempo destinado al cuidado familiar. También en su variada tabla reivindicativa pidieron en el acto público de ayer, un año de baja de maternidad plenamente retribuida, con permisos transferibles o acceso universal a la vivienda sin discriminación por nacionalidad, clase o estabilidad laboral entre otras cuestiones.

«No podemos permitir barreras que frenen esta lucha común»

En el acto institucional del 25N, en la Subdelegación del Gobierno, el subdelegado,Eladio Santos, apeló a la «necesidad de concienciación y unidad» pues «estamos tamos frente a una lacra que este año se cobró en España 38 vidas», alertó Santos. Por ese motivo «no podemos permitir barreras ideológicas ni políticas que pongan freno la una lucha común contra la violencia machista, porque hay vidas que están en riesgo», remarcó.

El acto institucional fue presentado por la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, María Alida Iglesias , área de la que dependen el Sistema Viogén de protección a las víctiamas. Según los últimos datos a día de ayer incluye esos 567 de los que 180 son víctinas que residen en la ciudad, y el resto, en comarcas del rural.