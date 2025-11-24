Un plan europeo busca evitar incendios con ideas como el uso de ganado guiado con GPS

La vida en los entornos rurales plantea retos compartidos como una buena gestión de los recursos, minimizando el efecto en el medio ambiente; la protección de la naturaleza y la prevención de los incendios forestales, un fenómento muy condicionado por el clima y por la actividad humana, que amenaza el modo de vida ligado al sector forestal y el campo, con episodios cada vez más virulentos, como Ourense ha experimentado en un verano de emergencia; así como una movilidad y modos de transporte que ocasionen el menor impacto posible desde el punto de vista ambiental. Impulsar una transformación sostenible de las comunidades rurales, con innovaciones técnicas, sociales y organizativas, es el objetivo con el que, en mayo de este año, comenzó la andadura de un proyecto de escala europea, Storcito, liderado por investigadores del campus ourensano de la Universidad de Vigo.

Con una duración de tres años, cuenta con un presupuesto de 4,86 millones de euros, gracias a la financiación del programa Horizonte Europa de la UE, de los que 620.625 euros corresponden a la UVigo. Es una de las cinco organizaciones académicas de un consorcio con diez asociados de Noruega, España, Alemania, Grecia y Países Bajos. También colabora el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde). Esta pasada semana, Allariz fue la sede de la primera asamblea general presencial de Storcito. El objetivo de este proyecto es fomentar la innovación multidisciplinar en ámbitos clave de zonas rurales del continente, con el uso equilibrado de recursos, el cuidado del medio, la prevención de incendios y la transición a sistemas energéticos sostenibles, más la consecución de una movilidad inclusiva y que además sea climáticamente neutra.

Storcito se enfoca en la aplicación de varias tecnologías en el entorno rural con una visión innovadora y de futuro. El proyecto ha seleccionado diferentes ecosistemas y escenarios representativos del rural en las cuatro zonas climáticas de Europa: atlántica, mediterránea, continental y boreal.

Una de las líneas de trabajo es la prevención de incendios forestales. Este apartado se desarrollará, sobre todo, en Ourense y Grecia. Los socios trabajarán en una herramienta de última generación para analizar los índices de riesgo de incendios forestales, empleando datos geoespaciales y sociales. Además, se abordará la utilización de ganado autóctono guiado por GPS, para el mantenimiento inteligente de la vegetación y para reducir el peligro de propagación del fuego. El proyecto también prevé un análisis sociológico de la percepción de los incendios en zonas rurales y la elaboración de materiales didácticos para concienciar.

Otra tecnología de trabajo en Storcito está relacionada con la captura de carbono del aire, para proponer soluciones a los gestores regionales. Esta línea se ejecutará en Alemania y Países Bajos, fundamentalmente. La tercera tecnología consiste en la modificación de una aplicación de movilidad bajo demanda para adaptarla a las necesidades de la sociedad rural, teniendo en cuenta factores como la dispersión y el envejecimiento, con la meta de fomentar una movilidad sostenible, climáticamente neutra e inclusiva. Este trabajo recaerá sobre todo en los socios de Noruega, pero Ourense apoyará.

La reunión celebrada en Allariz, en el hotel balneario, congregó a una treintena de personas de las entidades que participan en este proyecto, de Alemania, Países Bajos, Grecia y Noruega, además de Galicia. En estos primeros meses de andadura, el trabajo se ha centrado en el desarrollo de la gestión de los paquetes de trabajo y del proyecto en su conjunto. La finalidad de la primera asamblea presencial era asentar las bases de los casos de estudio de la iniciativa, para comenzar a desarrollar y aplicar la metodología de trabajo.

El vicerrector del campus de Ourense, Francisco Javier Rodríguez Rajo, destaca que el impacto de Storcito, un motivo de orgullo para la institución por el hecho de que investigadores locales lideren una iniciativa de magnitud europea, no se limita al ámbito académico, «senón que tamén chegará á sociedade, á que servimos».

Cambio climático

El representante universitario da valor a la contribución desde la universidad para conseguir «un futuro no que as comunidades rurais europeas lideren a loita contra o cambio climático e sexan máis seguras fronte a incendios forestais, impulsadas por enerxías limpas e conectadas cun transporte intelixente e ecolóxico».

El equipo del campus de Ourense que lidera la iniciativa está encabezado por Fernando Veiga, del Laboratorio de Sistemas Aeroespaciales y de Transporte-Aerolab, y de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio; Maribel Doval, de Historia Contemporánea y de la Facultad de Educación y Trabajo Social; así como María Fernández, de Sistemas Agroambientales y de la Facultad de Ciencias.

Según indican los promotores, el proyecto Storcito destaca por un profundo carácter multidisciplinar. Une personal docente e investigador de áreas de conocimiento diversas, para buscar soluciones innovadoras que incluyan distintos enfoques, enriquecedores par el objetivo del proyecto. «O esquema de xuntar tecnoloxía aérea non tripulada, análise biolóxica dos solos e factores sociais e educativos é certamente rompedor», afirman.