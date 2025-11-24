Los placeros del mercado de abastos: «Asumimos 200.000 euros de gastos al año y el Concello, ni un céntimo»

El alargado conflicto entre el alcalde y la asociación que gestiona la plaza de abastos principal de Ourense, el gran mercado de productos frescos y de proximidad situado en el corazón de la ciudad, en un edificio histórico rehabilitado que aún requiere de obras de adaptación en el interior, llegó a máximos cuando, a mediados de este mes, Gonzalo Jácome anunció la apertura de un expediente que podría desencadenar, en un plazo de entre uno y dos meses, el desahucio del edificio provisional que utilizan los placeros en la Alameda desde el año 2018, así como una rescisión de la concesión de la gestión del mercado, del que dependen 200 trabajadores de forma directa y que, según la asociación, genera un impacto positivo en la ciudad de casi 20 millones al año.

El regidor ha reprochado que los comerciantes, a cambio de pagar parte de las obras para adaptar el edificio histórico de As Burgas, quieren una ampliación de 25 años de la concesión. «La media verdad: el Concello rechaza que Xunta, Diputación y placeros paguen el 100% de los ‘stands’ de la Plaza de abastos. La verdad entera: proponen pagar a cambio de prorrogar los años de concesión a precio simbólico (no de mercado), con lo que ganan dinero mientras que el Concello de Ourense pierde coste de oportunidad. No hay mayor mentira que una media verdad», publicó el regidor el pasado lunes.

Tras esas manifestaciones y tras recibir críticas en las redes sociales —algunas difundidas desde «cuentas falsas», afirman—, los placeros salen al paso con un nuevo comunicado, emitido ayer domingo. «Deseamos regresar a nuestra plaza. Hemos ofrecido 400.000 euros para financiar la obra necesaria del interior, a cambio de ampliar la concesión en cinco años para amortizar la inversión. Esta aportación se sumaría a la de la Xunta y la Diputación, alcanzando 2 millones de euros, sin necesidad de que el Concello invierta ni un céntimo», aseguran.

Los comerciantes sostienen que «Jácome rechaza esta inversión en la ciudad, para seguir viviendo del cuento de que Ourense es la cenicienta de Galicia».

«Jácome bloquea nuestra salida de la Alameda»

«Abonamos puntualmente nuestros impuestos municipales: agua, luz y todos los servicios», recalcan desde la asociación. «El Concello no gasta un céntimo en la plaza. La limpieza, el mantenimiento y todos los gastos de la zona los asumimos nosotros, superando los 200.000 euros anuales», subrayan los comerciantes. «Pagamos el canon más alto de Galicia. La plaza de abastos de Ourense abona casi 34.000 euros, frente a los 6 euros anuales de los mercados vigueses. Un canon que está paralizado porque Jácome bloquea nuestra salida de la Alameda», argumentan los placeros.

El mercado principal de Ourense, en su emblemática sede a pocos pasos de As Burgas, «ha quedado como un huevo de Fabergé: precioso por fuera, vacío por dentro y extremadamente caro», critican.

Los comerciantes aluden a un «resultado de 6 millones cuya ejecución seguimos sin comprender y a la que debemos sumar la pérdida de subvenciones, los continuos retrasos y la recepción de una obra que ni el interventor ni el concejal de DO han querido firmar».