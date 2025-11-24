Detienen en Cuba al profesor gallego condenado por violar a una menor

Las autoridades cubanas detuvieron en La Habana al ciudadano español Martiño Ramos Soto, profesor de Ourense condenado en firme a 13 años y medio de cárcel por violar y abusar de una menor de edad, según pudo confirmar EFE este lunes.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arrestó hace unos días en la capital cubana a Ramos, para quien el Gobierno de España había solicitado ya formalmente su extradición después de que lo pidiese la Audiencia Provincial de Ourense el 31 de octubre.

egún fuentes consultadas, la PNR era consciente de la presencia de Ramos Soto en Cuba desde hacía meses y desde entonces, conscientes de su condena, estaba bajo observación, pero no había sido detenido.

Además, parece que hay disposición por parte de los dos países por facilitar su traslado a España, aunque no hay vigente un acuerdo de extradición.

Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio por violar a una alumna, está fugado y en busca y captura. / XOÁN ÁLVAREZ

Ramos Soto es uno de los diez nombres reclamados por la justicia española cuya localización y arresto era prioritaria para la Sección de Fugitivos que, precisamente este lunes, pidió la colaboración ciudadana para recabar posibles pistas.

Ramos Soto es natural de Ourense, tiene 50 años y fue condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años, informó la Sección de Fugitivos.

Una vez condenado en julio pasado, Ramos Soto no atendió el auto de entrada en prisión para cumplir la pena. Entonces se emitió una orden de detención nacional, si bien los agentes tenían ya indicios de que el condenado se encontraba fuera de España.

Según adelantó este fin de semana el diario El Español el país caribeño fue el lugar elegido por el condenado tras abandonar su vida en la ciudad de As Burgas este verano, días antes de que el Tribunal Supremo confirmase la sentencia condenatoria dictada en julio del 2024 por la Audiencia Provincial. Entre un verano y otro, meses en los que Ramos hizo uso de todos los recursos posibles para evitar la cárcel, interponiendo en última instancia el de casación ante el Supremo. El alto tribunal inadmitió la acción, abocándolo al ingreso en prisión. El oficio llegó el 28 de julio, así que la condena fue firme el 29. Pero él ya no residía en Ourense.

Sin medidas cautelares

Al que fuera docente en varios centros ourensanos no le impusieron medidas cautelares, pese a la gravedad del delito. Sin la retirada del pasaporte y sin la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, Martiño se encontraba en una libertad de movimiento que aprovechó para dejar atrás España. Desde septiembre pesaba sobre él una requisitoria de búsqueda y captura. Para el sistema judicial no era novedad dónde se encontraba.

Martiño Ramos, durante su etapa de En Marea, hace siete años. (Archivo). / Xoán Álvarez

Huída en Cuba antes de ser detenido

Según El Español, tras dar de baja su teléfono y abandonar la vivienda de Ourense se instaló en La Habana donde no compartía detalles sobre su vida anterior, lo que le facilitó incorporarse a su nuevo oficio como fotógrafo participando «en pequeños talleres, apareciendo en exposiciones colectivas». Pero tras levantarse la liebre ya no pudo seguir ocultándose. Así lo trasladaba en las últimas horas el digital cubano 14ymedio, que recogió el testimonio de aquellos que coincidieron con Ramos y compartieron momentos con él en el barrio de El Vedado, donde «ya no está». «Se fue el viernes en la mañana. Ese mismo día citó a una amiga por mensaje para darle algo y nunca respondió. Al ver que no contestaba se presentó en su casa, los vecinos le dijeron que se había ido bien temprano con todas sus maletas», exponía el mismo digital este pasado domingo, que, en boca de otra fuente, señalaba que «con el comportamiento de los últimos días creo que ya tenía planteado irse».

Imagen actual de Martiño Ramos que posa en una foto de grupo durante una exposición fotográfica en Cuba. / Cedida

Según la reconstrucción policial de su fuga desde que abandonara Ourense, Ramos Soto se desplazó en julio a Portugal para, desde Lisboa, volar a Brasil. De allí viajó a Perú y luego, finalmente, a Cuba. La policía española consideraba que el condenado contaba con algún apoyo en la isla.

Además de profesor de educación infantil y primaria, Ramos Soto era exmilitante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad, Ourense, por impartir clases de música y por su activismo.

Su inclusión en la lista junto con otros diez fugitivos -hay conocidos narcotraficantes, un asesino, un histórico atracador y varios agresores sexuales,- se debe, según la Sección de Fugitivos a una cuestión «estratégica».

Para ello difundieron nuevas publicaciones en las redes sociales oficiales, en las que Ramos, que había sido calificado como fugitivo de alta peligrosidad,aparece con el rostro afeitado y el pelo corto, una estética muy distinta a la que presentaba en Ourense—, así como variantes generadas por inteligencia artificial de cómo podría ser su aspecto físico con pequeñas modificaciones como tintes capilares, vello facial o la incorporación de gafas a su atuendo habitual.

El cartel de «Se busca» de Martiño Ramos. / Policía Nacional

La Interpool, al servicio

«El caso de Martiño Ramos es particular», dijo este lunes, antes de que se desvelase la detención del ourensano, el jefe de la sección de fugitivos de la Policía Nacional de Madrid, quien, según recoge Europa Press, cree que contaba con ayuda en Cuba. «Conseguimos rastrear que se había ido hasta Cuba y nos sorprendió como lo había hecho. Estaba planificado y utilizó medios técnicos», aseguró el responsable policial. Trasladó además que a través de las autoridades del país caribeño consiguieron confirmar que se encontraba allí y por eso «procedimos a solicitar al juez competente la orden internacional de detención». Tras la publicación en distintos medios del paradero del agresor sexual «solicitamos a las autoridades cubanas que adopten medidas cautelares», aseguró el jefe de fugitivos por sí las noticias habrían podido alertarlo. Por su parte, el subdelegado del Gobierno insistió en que «la policía ya llevaba tiempo trabajando este caso, barajaba diferentes lugares en los que podría estar y definitivamente fue localizado en Cuba». Eladio Santos apuntó que la Policía Nacional tiene el tema «centralizado en Madrid» y que «la Interpol ya tiene conocimiento». Además, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la petición de extradición «ya ha sido tramitada por el Ministerio de Justicia».