La Xuntanza de Músicos reúne a ocho generaciones

Que el día de Santa Cecilia iba a llenar de música hasta el último rincón de la provincia de Ourense y Galicia estaba más que claro, pero que el repertorio alcanzaría más allá de la música tradicional y las misas no se lo esperaba tanta gente. Y justo fue eso lo que aconteció ayer en el Campo da Feira donde hasta 11 grupos de artistas se dieron cita en la 2ª edición de la Xuntanza de Músicos de Ourense.

El grupo Brasas, en el escenario.

Segunda edición

Otra de las actuaciones.

El evento se había estrenado el pasado 2023, en el Praia Club de Oira, cuando el guitarrista Miguel Domínguez quiso organizar una velada que sirviera para confraternizar al panorama musical de la ciudad de As Burgas. La edición fue un éxito, lo que llevó al concello de Ourense a apoyar su reválida, pero esta vez en un espacio que pudiera acoger a más gente. El recinto próximo a las ya cerradas Termas da Chavasqueira acogió 4 horas de música sin parar.

Eso sí, no sin antes llenar el bandullo debidamente. Un xantar de hermanamiento, con empanada, pulpo y carne ó caldeiro, fue el que dio el pistoletazo de salida a la tarde que reunió a cerca de un centenar de cantantes, baterista, guitarristas y gente que simplemente se acercó a gozar de una buena tarde.

Y eso que el tiempo no acompañaba. Los 6 grados que llegó a marcar el termómetro al lado de río hacía que un plan al aire libre no fuera la opción predilecta, pero como valoraron desde la organización, «foi un éxito porque todos os músicos anotados estamos presentes para lembrar aos que xa non están, e todas as épocas están representadas». Y es que si de algo no se le pudo tachar al encuentro fue de poco diverso: hasta ocho generaciones de artistas se subieron al escenario, desde una coplera de los años 50 para abrir la tarde hasta dos grupos cuyos miembros no pasaban de las 20 primaveras cerrando la noche en su concierto debut.