El Xantar une en su tercer día a Galicia, Portugal y Venezuela

Xantar 2025 vivió hoy su tercera jornada de feria en Expourense uniendo la gastronomía y la música de Galicia, Portugal y Venezuela, país que este año se sumó al salón convocando a la comunidad venezolana en la provincia de Ourense a participar en el evento. Tequeños, cachapas y arepas son algunos de los platos más demandados del Mercado Enogastronómico en el que hoy también pudo disfrutarse del concierto de la artista venezolana Maira.

Este concierto animó el mercado enogastronómico mientras que la formación «@de vinho» de O Grove y el Rancho Folclórico de Pinhao de Alijó (Portugal) animaron con sus actuaciones los pasillos del recinto. Los visitantes pudieron disfrutar de sus actuaciones al tiempo que hacían paradas en los stands para disfrutar de la degustación ofrecida por el Concello de A Cañiza que vino a presentar la 60ª edición de su Fiesta del Jamón que se celebrará el 15 de agosto de 2026. La degustación de jamón se complemento con queso, miel y vino. El postre de hoy corrió a cargo del concello de Vilariño de Conso que ofreció Montonico, bicos y castañas asadas.