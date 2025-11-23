El Xantar une en su tercer día a Galicia, Portugal y Venezuela
d. a.
Xantar 2025 vivió hoy su tercera jornada de feria en Expourense uniendo la gastronomía y la música de Galicia, Portugal y Venezuela, país que este año se sumó al salón convocando a la comunidad venezolana en la provincia de Ourense a participar en el evento. Tequeños, cachapas y arepas son algunos de los platos más demandados del Mercado Enogastronómico en el que hoy también pudo disfrutarse del concierto de la artista venezolana Maira.
Este concierto animó el mercado enogastronómico mientras que la formación «@de vinho» de O Grove y el Rancho Folclórico de Pinhao de Alijó (Portugal) animaron con sus actuaciones los pasillos del recinto. Los visitantes pudieron disfrutar de sus actuaciones al tiempo que hacían paradas en los stands para disfrutar de la degustación ofrecida por el Concello de A Cañiza que vino a presentar la 60ª edición de su Fiesta del Jamón que se celebrará el 15 de agosto de 2026. La degustación de jamón se complemento con queso, miel y vino. El postre de hoy corrió a cargo del concello de Vilariño de Conso que ofreció Montonico, bicos y castañas asadas.
- Muere un trabajador en las obras del AVE en San Cibrao das Viñas
- Transformar ruinas en una aldea turística: el audaz proyecto del joven Alejandro López en la Ribeira Sacra
- Jardines verticales y corredores arbolados, para el primer refugio climático de Ourense
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- «Llevo dos semanas con Lorazepam para poder dormir»
- Un guardia civil de Ourense admite que falsificó una denuncia y acepta un año de suspensión
- Desaparecida una septuagenaria con alzhéimer en Avión
- Dos evacuados, uno de ellos en helicóptero, tras volcar su coche en A Merca