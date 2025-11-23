Los niños y niñas de Amencer se convierten en diputados por un día

El salón de plenos de la Diputación de Ourense presentó ayer un aspecto poco habitual. No había políticos por todas partes, las oficinas de los grupos parlamentarios estaban vacías, y los asientos reservados para seguir las tertulias no estaban ocupadas por periodistas ni gente afectada, sino por los más pequeños. Y no, no estaban allí por casualidad: las juventudes de la asociación juvenil Amencer asistieron a la actividad «parlamento infantil», que busca divulgar las labores y actividades que el gobierno provincial lleva a cabo en tierras aurienses a las nuevas generaciones, así como otorgarle consciencia de su capacidad de decisión en una democracia.

Para recibirlos, asistió el diputado provincial Jorge Pumar, que les explicó de manera cercana y didáctica cómo funciona la institución. El edil ourensano comenzó por aclarar quién compone el pleno provincial y cómo se eligen los diputados: «Para poder ser diputado provincial, antes hay que ser concejal en algún ayuntamiento de la provincia», señaló, antes de detallar que Ourense cuenta con 92 municipios, de los cuales solo la capital supera los 20.000 habitantes. Por este motivo —añadió— la Diputación resulta «clave» para ofrecer apoyo económico, administrativo y técnico a los pequeños concellos que no disponen de recursos suficientes para acometer inversiones.

Pumar también repasó las competencias básicas del ente provincial: el mantenimiento de los 1.800 kilómetros de carreteras provinciales, el impulso del deporte a través de instalaciones como el pabellón Paco Paz, la promoción cultural con espacios como el Teatro Principal y la asistencia continua a los municipios. Asimismo, explicó cómo se organiza un pleno, las mayorías necesarias para aprobar propuestas y el papel que desempeña cada grupo político en la corporación.

Lejos de limitarse a una exposición formal, el diputado dedicó tiempo a atender las preguntas de los niños, que quisieron saber desde cómo se reparte el dinero entre los ayuntamientos hasta por qué todos los partidos suelen votar en bloque. Pumar respondió una por una «con total confianza», animándolos a no tener miedo a participar y recordándoles que la política «también es una oportunidad para mejorar la vida de los vecinos».

Excursiones a votación

Pero la cosa no se quedó sólo en la teoría. Los niños y niñas de la asociación Amencer llevaron a cabo su pleno particular. En vez de Democracia Ourensana o PP, se dividieron en partidos como «Los Nocilla» incluso una mesa presidencial para moderar la sesión.

El tema de debate bien merecía semejante organización, pues la juventud de Amencer no votó sobre reprochas a Puente por retraso de trenes o plantas de biogás, pero sí decidió qué querían hacer a lo largo del curso. Una iniciativa nacida del ala este arrasó en el pleno: su propuesta de una excursión a Manzaneda, que la asociación ya asegura que se cumplirán, obtuvo mayoría absoluta.