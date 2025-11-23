Melodías en la UCI que emocionan y calman

Con las puertas abiertas de los boxes, la música se adentra como un bálsamo en la UCI de Ourense. Suenan melodías que el cerebro conecta enseguida con la emotividad a flor de piel, como el Yesterday de The Beatles; el bolero Toda una Vida; compases de Chopin; la zamba Alfonsina y el Mar; The Sound of Silence y también Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel; el Lago de Como, de Giselle Galos... Los acordes de Luis Humberto Cao se propagan por la unidad de cuidados intensivos, y la melodía y el ritmo de su piano móvil cambian la atmósfera habitual del espacio, amortiguando los sonidos, los avisos y alarmas en un servicio en el que los pacientes se encuentran en estado grave y la atención de los profesionales es permanente, siempre alerta. Varios enfermos se emocionaron.

El CHUO se sumó este sábado a las celebraciones del Día de la Música y llevó a un pianista a la UCI, dentro del programa de humanización del centro y con motivo de Santa Cecilia, patrona de la música. Cao, voluntario del hospital, eligió pasajes de canciones, extractos de música «suave» y la expandió por el servicio, creando un ambiente de calma y bienestar, un paréntesis entre las preocupaciones de la vida cuando la salud está en riesgo. «Sentí nerviosismo y a la vez una satisfacción enorme, es algo que te reconforta», cuenta el artista, que ha colaborado en varias actividades como esta en el CHUO, como por ejemplo tocando ante pacientes de diálisis. «La música es beneficiosa en todas partes, y por supuesto en un hospital», resalta. Entre los pacientes para los que tocó este sábado se encontraba un gran amigo del intérprete, músico también, y otro enfermo que es pianista, al que Cao veía reaccionar con emoción durante su actuación, una muestra de emociones que contagió al artista.

Personal de la UCI de Ourense, junto al pianista voluntario Luis Humberto Cao. / FDV

La evidencia científica respalda el uso de la música como herramienta terapéutica con los pacientes críticos. «Disminuye la ansiedad y el estrés, favorece un clima de tranquilidad e incluso influye en las constantes vitales», asegura la jefa de servicio de medicina intensiva, María José de la Torre, que otorga importancia al hecho de que «las melodías suaves inducen el sueño en un espacio habitualmente ruidoso como es la UCI, con alarmas y estímulos sonoros».

Las canciones aportan un elemento de distracción que ayuda, durante un ingreso hospitalario. «Desciende la percepción del dolor y puede disminuir el consumo de analgésicos. Por otro lado, supone un apoyo emocional para los pacientes: los conecta con recuerdos agradables, genera una sensación de normalidad y, como dice Gabriel Heras, ¿quien no tiene una canción que lo cura?»

Las numerosas melodías, que Luis Humberto Cao interpretó «sin necesidad de partituras, por el vuelo que me dan los años» —apunta—, proporcionaron un tiempo de disfrute a los pacientes y a los profesionales. «Fue un momento especialmente relajante y grato para todos», destaca la jefa.

El piano amenizó la mañana en la UCI ourensana. / FDV

El programa ‘Música e Saúde’ del hospital de Ourense tendrá continuidad. Habrá nuevas actuaciones a lo largo de las fiestas de Navidad y las iniciativas de humanización en la UCI continuarán, para llevar, con actividades complementarias a la asistencia sanitaria, calma y bienestar emocional a las personas ingresadas.