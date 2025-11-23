A juicio en Ourense una acusada de asestar una navajada a un hombre debajo del ojo

Una mujer nacida en Colombia y sin antecedentes penales se enfrenta la próxima semana a un juicio en Ourense, en la Audiencia Provincial, acusada de un delito de lesiones con instrumento peligroso, tras una trifulca en una discoteca de la ciudad, en junio de 2024. En su escrito de calificación provisional, registrado el pasado mes de septiembre, la Fiscalía precisaba que la encausada se encuentra en una situación ilegal en España. El ministerio público solicita 3 años de prisión pero pide que la pena se sustituya por una expulsión del territorio español durante un plazo de 8 años.

Los hechos son de la madrugada del 2 de junio de 2024. La mujer estaba en una discoteca junto a su primo y a la mujer de este. Dicho familiar golpeó presuntamente a otro hombre y huyó del local. Con el afán de retenerlo, un amigo del perjudicado abrazó al agresor por la espalda. Presuntamente, la acusada y su primo golpearon y tiraron al suelo a este varón. Según el fiscal, el primo de la encausada asestó a la víctima diversos golpes en las extremidades, utilizando para ello un arma blanca. Presuntamente, la mujer acusada empleó un arma blanca que portaba para clavársela en la cara al perjudicado, debajo del ojo derecho. La víctima sufrió heridas en el antebrazo, el brazo, una mano, el pómulo y una fractura de los huesos propios de la nariz. Estuvo 30 días impedido para sus ocupaciones habituales y le han quedado cicatrices. La Fiscalía quiere que la presunta agresora indemnice al perjudicado con 5.300 euros.