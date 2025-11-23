La Fiscalía pide 4 años de prisión para un guardia civil acusado de no actuar contra un amigo fugado

Un guardia civil destinado en la provincia de Ourense cuando ocurrieron estos hechos se sienta en el banquillo de los acusados, el próximo miércoles, en la Audiencia Provincial, por actuaciones de hace más de cuatro años. Presuntamente no actuó contra un amigo pese a saber que no había vuelto al centro penitenciario y que había incumplido una orden de alejamiento con respecto a la expareja. El agente está acusado de un presunto delito de revelación de secretos así como de otros dos de omisión del deber de perseguir delitos. En su escrito de calificación provisional, previo al juicio, la Fiscalía de Ourense solicita 4 años de prisión por la presunta revelación de secretos, así como inhabilitación para empleo y cargo público durante 11 años, sumando las penas por los tres delitos que imputa al guardia, en el banquillo por presuntas actuaciones al margen de la ley movido por la relación de amistad con un hombre que, en marzo de 2021, se fugó tras un permiso penitenciario. Cumplía condena en la prisión de Pereiro de Aguiar y, en esa salida, el día 16 incumplió la obligación de acudir a un centro y tampoco regresó a la cárcel.

Había orden de búsqueda

«Teniendo conocimiento de dicha fuga», dice la Fiscalía en su escrito, presuntamente el agente accedió sin autorización a la base de datos de la Guardia Civil, el 19 de marzo de 2021, para conocer la información de la que se disponía sobre el paradero de su amigo. Existía una orden de búsqueda y captura, y figuraba como no reingresado a la prisión. La Fiscalía sostiene que «a pesar de haber mantenido contacto» con su amigo fugado, y conocer dónde estaba, «no lo puso en conocimiento de sus superiores».

El preso tenía un alejamiento

Presuntamente, los días 20 y 22 de marzo de 2021, el guardia mantuvo conversaciones telefónicas con una amiga, expareja del preso, quien no podía acercarse a la mujer por una orden judicial de alejamiento y de prohibición de comunicación. Según sostiene la Fiscalía en su escrito provisional, el agente contó a la mujer que había entrado en la base de datos para saber la situación del recluso, y ella le dijo que había mantenido comunicaciones con su ex. «A sabiendas de que su amigo había quebrantado la prohibición de comunicarse» con su antigua pareja, el acusado «no lo puso en conocimiento de sus superiores», completa el fiscal en su relato.