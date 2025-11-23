La difícil reconstrucción de San Vicente, una aldea entre ruinas

El gigante de fuego que devoró 32.000 hectáreas en pocos días de agosto en la comarca de Valdeorras se ensañó con la aldea de San Vicente de Leira, en el municipio de Vilamartín. La devastación en este pueblo de montaña, donde los habitantes estuvieron sin ayuda, solos hasta su evacuación, es un símbolo de un verano sin precedentes en Ourense, y el resultado de un modelo de extinción que se vio absolutamente desbordado, con la provincia en vilo entonces por una situación de emergencia —más de 105.000 hectáreas arrasadas en apenas una semana— que llevó el pánico y el caos a numerosas aldeas. Decenas de construcciones ardieron en San Vicente, incluidas viviendas habituales. Casas que guardaban las vivencias de las familias desde antaño. Tres meses después, y aunque ya se ha instalado algún andamio y se han otorgado licencias de obra para la reparación de los tejados de tres casas en las que el fuego solo afectó en la cubierta, la reconstrucción del pueblo parece lejana. Sí ha avanzado, en el barrio de abajo, la demolición de paredes y estructuras con riesgo de caída que suponían un peligro para los vecinos que aún viven, o van con frecuencia, a una localidad donde la destrucción de agosto sigue presente.

Dos hombres en San Vicente, junto a una excavadora. / BRAIS LORENZO

«Queda un descampado. Qué será San Vicente en un futuro no lo sabemos. Hay desánimo. Las ayudas no reparan el daño previo a los incendios, se quedan pequeñas. Y me parece injusto tener que empeñar todos los ahorros de una vida en reconstruir las viviendas que ya teníamos», dice la vecina Rosana Fernández, alcaldesa pedánea de la localidad, donde ahora quedan 15 casas habitadas. Su padre perdió la suya y de momento reside en otra zona del concello, gracias a una ayuda para el alquiler.

Cobró pronto el dinero habilitado la Xunta para compensar a los perjudicados, pero materializar la reconstrucción de la casa es una tarea ardua y costosa. «Todos los días miro a la casa y no sé por dónde empezar. Está como el primer día tras el fuego. Aún no sé quién va a desescombrar», dice la hija.

Reparación de un tejado en una vivienda menos afectada que otras. / BRAIS LORENZO

Restos de un vehículo agrícola calcinado en San Vicente. / BRAIS LORENZO

«Mi padre recibió 132.000 euros, porque era su primera vivienda, pero el cálculo de reconstrucción es de 283.000 euros, más el 10% de IVA, que no se contempla en la ayuda. Fueron muy rápidos para pagar pero nada más: hay que poner el proyecto de desescombro, el de reconstrucción, buscar un constructor que venga a este pueblo, con el acceso principal cortado por décadas de abandono de la carretera. Voy a tener que pedir un crédito e intentar tirar de voluntariado para ahorrar lo máximo posible », expone Rosana. Es crítica con la orden de ayudas de la Xunta.

«Para muchas casas las ayudas recibidas son cero, porque no cumplían requisitos. Y hay propietarios que tuvieron que rechazarlas porque les resulta inviable tal y como redactó la orden la Xunta. Muchas viviendas no se van a reconstruir», vacitina la pedánea.

Una casa arrasada y, detrás, el estado del paisaje tres meses después del gran incendio de Valdeorras. / BRAIS LORENZO

Este sábado, el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, estuvo en San Vicente y destacó el avance de los trabajos de desescombro en la localidad gracias a un convenio de la Xunta de 47.000 euros. El político subraya que la administración gallega ha concedido 34 ayudas a propietarios de viviendas afectadas en Valdeorras por el incendio, un importe de más de 2,2 millones de euros. Treinta son de inmuebles de Vilamartín, tres de Petín y una de Larouco.

Manuel Pardo alude a más acciones previstas por la administración gallega, como 1,9 millones de Medio Rural para la provincia —600.000 en Valdeorras—, para la mejora de viales y redes de drenaje, restauración de hábitats y eliminación de madera quemada.