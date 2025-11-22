Valdeorras se moviliza en masa para reivindicar una sanidad pública de calidad

Para una primera consulta con un especialista en el hospital público de la comarca de Valdeorras hay que esperar una media de 87,5 días, veinte más que en el conjunto del área sanitaria de la provincia de Ourense, un mes más que el dato de toda Galicia (57,3). Medio millar de pacientes del hospital de O Barco lleva más de seis meses aguardando por el especialista, según los datos del primer semestre. En Oftalmología, la demora está disparada y es la mayor en esa disciplina sanitaria en toda la comunidad: 140,6 días —un mes por encima del índice provincial—, con más de 1.400 pacientes aguardando. Para pruebas de radiología es necesario esperar 98,6 días de media, casi el doble que en el conjunto de Ourense, con un dato para toda Galicia de 72,2. Solo el hospital de A Mariña (Lugo) presenta un peor indicador, de 132,2. Hay cifras en el centro comarcal de O Barco que se disparan a los 170,4 días para una ecografía abdominal, 142,8 para este tipo de pruebas de diagnóstico de mama o 133,8 para una genitourinaria.

Estas carencias en un centro que da servicio a más de 30.000 habitantes de una docena de municipios, así como la falta de facultativos especialistas para cubrir plazas —urgen un neumólogo con puesto estable, esencial en una comarca con alta incidencia de silicosis por la pizarra—, las derivaciones a Ourense de pacientes para algunas pruebas e intervenciones —hora y media de viaje en cada sentido—, así como la percepción de que ha habido un deterioro en la atención primaria, con días sin médico en algunos centros, cargan de motivos a vecinos participantes, asociaciones, sindicatos y partidos políticos de la oposición, que este sábado acudieron a la llamada de la plataforma en defensa de una sanidad pública de calidad para la comarca, que llevaba varias semanas organizando reuniones informativas en varios municipios del oriente ourensano. Pese al frío y la lluvia, una multitudinaria manifestación, con inicio ante el hospital de O Barco, reunió a miles de personas que recorrieron la localidad. «Calculamos preto de 5.000», asegura la plataforma convocante.

A pesar del frío y de la lluvia, la manifestación fue multitudinaria. / BRAIS LORENZO

«Na atención hospitalaria vemos como as listas de espera medran e se falsean, como as reclamacións da cidadanía se contestan en branco, como desaparecen as citas dos buzóns. Como se esperan meses e meses por consultas ou probas necesarias e nalgúns casos vitais para enfermos como os oncolóxicos», denuncia la plataforma, que también se queja de la falta de recursos para hospitalización a domicilio, y de que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas «incrementáronse nun 44% con respecto ao semestre anterior segundos datos do Sergas».

Sobre la situación de la atención primaria, la plataforma advierte de una caída de profesionales «coa desculpa da escasa poboación», así como «esperas nunca vistas para sermos atendidos polos nosos médicos de cabeceira, esperas que agravan as nosas enfermidades». Para la población infantil la gran carencia es la escasez de pediatras.

En la comarca de Valdeorras hay mayor incidencia de silicosis, enfermedad profesional asociada a la pizarra. / BRAIS LORENZO

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, participó en la marcha. También la portavoz del Bloque y líder de la oposición en Galicia, Ana Pontón, que afea al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el «desmantelamento» de la sanidad pública en Valdeorras a base de «recortes e privatizacións». Denuncia la reducción de medios y profesionales en el hospital de O Barco y en los centros de salud de la comarca, «con listas de espera ata para ir ao médico de cabeceira», así como falta de pediatras, reprocha el BNG. «Non pode haber nenos e nenas de primeira de segunda», critica Ana Pontón.

En varias pancartas se leían críticas contra la gestión sanitaria de la Xunta. / BRAIS LORENZO

La postura del área sanitaria provincial ante esta movilización es que «co 85% das prazas de médicos cubertas en propiedade, o Hospital Público de Valdeorras acadou unha cifra histórica e un nivel de estabilidade que nunca antes se lograra». «Nos últimos cinco anos convocáronse máis ofertas públicas de emprego ca en toda a historia do hospital, unha iniciativa sen precedentes orientada a garantir estabilidade, continuidade asistencial e calidade no servizo. Ademais, impulsáronse medidas específicas para favorecer a cobertura das prazas, como a mellora da puntuación pola experiencia e polo desempeño profesional no propio centro».

La protesta, con pancartas y cánticos, recorrió las calles de O Barco, este sábado. / BRAIS LORENZO

Sanidade defiende que, en un contexto de falta de profesionales en todo el sistema público de salud, el hospital de O Barco «mantén a súa oferta asistencial e continúa a ser un centro cunha carteira de servizos amplísima, moi por riba doutros hospitais de igual ou superior tamaño». El área sanitaria de la provincia asegura que la meta es completar al 100% el cuadro de personal del hospital valdeorrés y de todos los centros de salud del oriente de la provincia.