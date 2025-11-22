La tienda del hospital se une a la venta del calendario solidario de los bomberos
Redacción
Varios profesionales de los bomberos de Ourense acudieron ayer al CHUO para presentar el calendario solidario de 2026, una iniciativa que recauda fondos para apoyar la labor social de las asociaciones Dano Cerebral Adquirido de Ourense, Por Eles TEA y Aodemper, la asociación ourensana de esclerosis múltiple, párkinson y enfermedades raras. La tienda del CHUO se suma como punto de venta de los almanaques, con un precio de 5 euros la unidad. Hay una treintena de lugares de la ciudad que colaboran.
El calendario recoge imágenes de los bomberos, tanto posadas como en intervenciones reales, así como de pacientes y voluntarios de las tres asociaciones beneficiarias. Los protagonistas son retratos por reconocidos fotógrafos de Ourense, que colaboran de manera altruista con esta iniciativa social: Alán Pérez, Lucía Otero, Lena Repetskaya, Laura Prieto, Sofía Taboada, Alejandro Camba, Marcos Atrio y Brais Lorenzo.
