Ponte Vella ilumina Ourense a un mes de la Navidad

Ponte Vella, el único centro comercial de la ciudad de Ourense, una gran superficie de 58.000 m² construidos, tres plantas y unas terrazas de 13.000 m² que ofrecen unas vistas panorámicas del Miño y los puentes históricos de Ourense, aglutina comercios, hostelería, 8 salas de cine, y ofrece durante todo el año actividades culturales y recreativas. Este viernes estrenó la decoración y la iluminación navideñas. Las luces de Ponte Vella se adelantan unas semanas al encendido de los arcos y tiras que engalanarán las calles de la ciudad, cuya inauguración será el 5 de diciembre. El acto público de iluminación de la decoración en el centro comercial se complementó con una actuación musical a cargo del coro infantil y juvenil Cantiga.

Una bola gigante en el exterior del centro, iluminado en sus fachadas. | Roi Cruz

El coro infantil y juvenil Cantiga amenizó el encendido de las luces navideñas en Ponte Vella. / ROI CRUZ

Este viernes, además, Ponte Vella estrenó la pista de patinaje sobre hielo, una instalación que ofrece dos meses de ocio y juego para pequeños y mayores, amigos y familias, hasta el 25 de enero. En su primera jornada de funcionamiento, este viernes, la pista fue de uso gratuito entre las 17 y las 22 horas, a modo de promoción. Con una superficie de hielo natural, está instalada en la terraza superior del centro. Tiene 300 m2, efectos de luz, led y música. Desde hace 14 años esta propuesta de entretenimiento ligada a la Navidad atrae a miles de usuarios. La entrada general cuesta 7,50 euros, hay descuentos especiales para grupos y promociones específicas que se pueden consultar en los mostradores de información de la pista de hielo. Es posible alquilar andadores especiales con forma de foca, para el disfrute de los pequeños.