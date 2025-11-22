Una pelea entre dos vecinos a golpes con una azada acaba en penas de multa

Una multa de 360 euros para cada uno en una sentencia de conformidad que zanja con acuerdo un caso de agresión mutua entre dos vecinos Valdeorras, que se causaron lesiones con una azada. Sucedió en marzo de 2024. Uno de los hombres acudió a la casa del otro para recriminarle que le hubiese cortado unos olivos de su propiedad. Comenzó un enfrentamiento y el primer varón agarró una azada y propinó diversos golpes al otro acusado con el apero de labranza, en un brazo, el abdomen y la cabeza. El segundo le quitó la herramienta de las manos y la usó él para golpear también a su vecino en la cabeza y un brazo. Sufrieron varias lesiones, ya indemnizadas antes del juicio (atenuante de reparación del daño).