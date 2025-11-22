Condenan a un joven ciberdelincuente que estafó a una mujer tras suplantar a un banco

Hay que desconfiar de todas las comunicaciones alarmantes que tengan un tono de urgencia. Para las operaciones bancarias, los canales adecuados son la app de la entidad, la propia oficina o la web oficial, en un navegador con un entorno seguro. Los mensajes SMS que remiten las entidades bancarias nunca contienen enlaces. Si alguno incluye un link es falso y fraudulento, aunque aparezca en la cadena de mensajes del banco. En otra modalidad, con técnicas de ingeniería social que incluyen supuestos consejos de seguridad en el texto, los SMS instan a los perjudicados a que contacten con un teléfono —no debe hacerse nunca— y anulen transferencias que son falsas. Las entidades nunca contactarán por SMS, correo electrónico o llamada para que se realice o anule una operación. Tampoco para solicitar las claves bancarias.

Los SMS maliciosos que aparentan ser de una entidad financiera son una de las modalidades más habituales de estafas telemáticas. La cautela es esencial. Hace unos días, un joven de 23 años y sin antecedentes penales se conformó, en el juzgado de lo Penal 2 de Ourense, con una condena de 6 meses de prisión tras admitir la autoría de un fraude de este tipo, que supuso para la víctima un quebranto de 200 euros. La pena de cárcel no tendrá efectos y queda suspendida, con la condición de que el encausado no cometa ningún delito en 2 años.

La víctima de estos hechos, una mujer, recibió el 18 de enero de 2023 un SMS en su móvil que indicaba que había realizado un cargo de 105 euros en su cuenta, y que si no lo reconocía debía pinchar un enlace. Nunca debe hacerse. «Utilizando una manipulación informática consistente en suplantar a través de dicho enlace la identidad» del banco, el acusado consiguió los datos bancarios de la perjudicada y, ese mismo día, realizó una operación por Bizum de 200 euros, con origen en la cuenta de la perjudicada y destino a una que el acusado abrió el día anterior. La víctima recuperó el dinero gracias a que compañía financiera le abonó el importe. El encausado depositó los 200 euros en concepto de fianza, y ahora esa cantidad será destinada al pago de la indemnización a favor de la entidad.