¿Quién se come más patatas por minuto?

En el país de la patata no podía faltar un concurso que, al estilo de los grandes comedores yankis, premia a quien come más cantidad de este producto en un tiempo muy corto: solo un minuto. Y el lugar elegido para tomarle el pulso a estos comedores y comedoras insaciables fue el Salón Gastronómico Xantar, que se celebra en Expourense, que acogió anoche la tercera edición de «Devora Jalys», una prueba promocional y, como no, divertida, que organiza la firma de patatas fritas Jalys de Xinzo de Limia, una de las comarcas de producción «pataqueira» por excelencia.

Pablo, encargado de llevar el marketing y publicidad de la empresa, explica que «tuvimos 48 personas anotadas, todos mayores de edad, y de edades muy variadas, incluso de más de 60 años, y finalmente concursaron 30, que repartimos en tres series eliminatorias, que se enfrentaron a una caja precintada con un peso de 800 gramos de patatas fritas cada una». El tiempo estipulado es de un minuto «y de ahí salieron los tres finalistas, a los que se les sometió a una tercera y última prueba eliminatoria, esta vez con patatas fritas de la versión picante», explica.

La cuestión es «más difícil de lo que parece, pues el récord está por ahora en 66 gramos, poco menos de una bolsa, porque es un producto que en cuanto metes los primeros bocados y empiezas a cargar se te hace «papa en la boca» y no das tragado. Si lo sabré yo», explica el director de marketing de Jalys, pues «para saber de qué va me presenté el año pasado a la prueba», asegura. De hecho, bromea, «tenemos aquí a Protección Civil por si alguno se atraganta».

Ese récord de 66 gramos consumidos en un minuto lo ganó en las dos primeras ediciones Pablo Feijóo, un vecino de Sandiás —que volvió a presentarse ayer—. Claro que, aparte de las risas y el atracón voraz, hay premios al final. Todos los participantes se llevaron su correspondiente lote de productos Jalys.

Finalmente, el primer premio fue para Néstor Blanco, que se lleva una cesta con productos de Serra do Larouco valorada en 200 euros. El segundo premio fue para Keyfer Terán, agraciado con un vale de 100 euros para comer en el restaurante A Torino de Xinzo y Xavier Villalba se llevó el tercer premio, dotado con 50 euros en productos Jalys.

Esta firma, asentada en Xinzo de Limia, vende ya sus patatas fritas a toda España y está preparando el salto a Portugal y Francia.