Un casco histórico en vía muerta, sin plan aprobado y el Rexurbe a la espera

La recuperación del casco viejo de Ourense ha vuelto a la casilla de salida, pues, tras cuatro largos años en vía muerta tras quedar en un cajón el nuevo plan de protección del casco histórico (PEPOU) elaborado por técnicos municipales, este ha sido ahora desechado por el gobierno local, que lo considera obsoleto. Pero pese a haber conseguido que la oposición de luz verde a la partida económica para adjudicar a una empresa privada un nuevo modelo de recuperación del casco histórico, no hay constancia de que el proceso esté ya en licitación.

Según fuentes de la oposición, «el oscurantismo es total, y nos informan en las sucesivas juntas de área, de si el nuevo plan está licitado» . El PERI actual, a punto de cumplir los 30 años, no solo está totalmente desfasado, sino que se ha demostrado incapaz de sacar adelante un barrio histórico en el que se han dado solo 4 licencias de obra y restauración este año, pero con calles enteras en estado calamitoso.

Comisión de seguimiento

Una de las propuesta que acaba de hacer el gobierno local es la convocatoria de una comisión de seguimiento del PEPOU cuando, según la oposición, ni está prevista, que ellos sepan, la licitación del mismo. A este parón, que volverá a obligar a iniciar un proceso administrativo que debería estar rematado, se suma que la declaración del casco histórico como Área Rexurbe por parte de la Xunta, un logro que agilizará proyectos y ayudas para la restauración urbanística de la zona histórica, precisa contar antes con un plan de dinamización.

Pero, según fuentes de la oposición, «la Xunta no ha recibido aún ese plan de dinamización cuya elaboración es responsabilidad del Concello de Ourense, con lo cual es imposible activar ya el Plan Rexurbe, y empezar a canalizar las necesidades más urgentes de la zona histórica.

De hecho, los datos aportados ya por los propios estudios previos a la elaboración de ese PEPOU que descartó el gobierno local, habían detectado una pérdida progresiva de población en la zona histórica, con solo un 5% del total, tras el éxodo de 2.000 vecinos en los últimos 10 años. Urbanísticamente de los inmuebles registrados, 62 tienen un estado arquitectónico ruinoso, 132 están en mal estado y 429 en un estado muy deficiente.

Cierres ya crónicos de comercios en las calles más degradadas

Esta misma semana, el grupo municipal del PP hacía una llamada de atención ante el «abandono» que, pese a ser una de las zonas «más emblemáticas» de la ciudad, el casco histórico lleva todo el mandato olvidado por el gobierno local.Hacen hincapié en que «edificios okupados, paredes llenas de pintadas, espacios públicos degradados y un número cada vez mayor de comercios cerrados son la prueba visible de que el grupo de gobierno no tiene ni voluntad ni proyecto para cuidar el corazón y la identidad de la ciudad».Este es, en efecto, uno de los signos de la decadencia, locales comerciales que cierran o cambian constantemente de proyectos, y sucesión de bajos cerrados, o a bajos precios, que nadie alquila, en las calles más degradadas a las que aún no han llegado los brotes verdes de la rehabilitación. «Ourense no puede permitirse que su casco histórico se convierta en un espacio vacío y degradado; es urgente apoyar el pequeño comercio, recuperar actividad y atraer nuevos proyectos», destaca la portavoz del PP, Ana Méndez. Por el contrario, el PP recuerda que la Xunta de Galicia sí está apostando decididamente por la revitalización del casco histórico a través del programa Rexurbe, de los Bonos Comercio o de las ayudas a los autónomos.