Acuerdo para mejorar la red de las telecomunicaciones en el rural

La Diputación de Ourense abre una nueva línea de colaboración estable con el Coettga (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Galicia) para mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones en toda la provincia, especialmente en el rural.

Así lo confirmó ayer Luis Menor, en la Bodega Pazo Tizón (Boborás, Ourense) donde se celebró este viernes la gala ForoTelecos Galicia 2025 – Premios Enxeño, un encuentro que reunió a profesionales, empresas tecnológicas, universidades y administraciones públicas para analizar los retos presentes y futuros del sector y reconocer a figuras destacadas del ecosistema TIC gallego. La edición estuvo marcada por un anuncio institucional de gran alcance para la provincia de Ourense y para el conjunto del sector de las telecomunicaciones. Una colaboración pionera para reforzar las telecomunicaciones en la provincia.

Colaboración pionera

«Iniciaremos una colaboración pionera para estudiar y mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones en toda la provincia, especialmente en el rural. Las telecomunicaciones son estratégicas y nuestra ciudadanía no puede quedar aislada», afirmó. Menor subrayó que esta alianza permitirá abrir nuevas oportunidades para el talento tecnológico y para el impulso empresarial: «Queremos crear oportunidades, atraer gente, impulsar negocio y poner en valor una industria tecnológica que ya es clave en Ourense». Asimismo, destacó el Programa Reto Rural Digital, que permitirá formar en nuevas tecnologías a 6.000 vecinos de la provincia, especialmente personas mayores y desempleadas.

Premios Enxeño

Por otro lado, la gala ForoTelecos 2025 reconoció también a profesionales, empresas e instituciones que contribuyen de forma decisiva al desarrollo del ecosistema tecnológico gallego.

El ingeniero Álvaro Soto Barja fue elegido Premio Enxeño Junior y ha sido reconocido como Top Talent entre España y Reino Unido y participa en iniciativas de inteligencia artificial aplicadas a procesos críticos de telecomunicaciones.

También se concedió a Francisco Javier Díaz Otero, Premio Enxeño a la Iniciativa Empresarial.

Galardón al Grupo Edite

Grupo Edite recibió el Premio Enxeño al Mérito Institucional por su contribución continuada al desarrollo del ecosistema TIC y por su compromiso con la formación, la innovación y el servicio público. También Óscar Outomuro Cid y Javier Castillo, recibieron el Premio Enxeño al Ingeniero del Año como ingenieros técnicos de telecomunicaciones.