Xantar abre sus puertas en Ourense con 75 expositores y un mercado enogastronómico para deleitar paladares

Si de algo no se le puede acusar al Expourense es de no ser versátil. En los últimos dos meses ha sido un parque multiaventura, un salón del automóvil... y, desde ayer hasta el domingo, la capital gallega de la gastronomía, pues ha dado inicio la 26ª edición de Xantar. El Salón Internacional de Turismo Gastronómico abrió sus puertas para presentar a toda la sociedad ourensana las propuestas, tanto de comida como de experiencias, que se pueden encontrar por la península. 75 expositores, un mercado enogastronómico, 3 restaurantes y un programa de 120 actividades mostrarán durante tres días una combinación de producto, tradición y modernización.

El coctelero del CIFP Vilamarín. | Fotos: Roi Cruz

Gran muestra de ello fueron los espacios expositores con muestras gratuitas. Tanto instituciones locales como autonómicas, así como algunas empresas, esperaban en la entrada a los visitantes para que se llevaran al paladar una pequeña degustación de lo que tienen por ofrecer. Uno de los más sorprendentes venía de A Limia: Iván representaba al concello de Xinzo y La Central Heladería con un «helado salado», hecho con un cono de patata DOP, lomo de cerdo deshilachado, mermelada de fresa y cebollino. Una combinación curiosa que resultó ganadora del último concurso de Patapas del municipio.

Las mermeladas e infusiones naturales de Terras de María Boa.

Productos de venta directa

Para quien quiera algo más que un aperitivo, pero tampoco tenga entre sus planes hacer la comida del día en uno de los tres restaurantes tradicionales o el mercado etnogastronómico de la Asociación de Hosteleros de Ourense, sepan que el Xantar cuenta también con un área de venta directa, donde poder comprar producto artesanal y de kilómetro cero de mano de sus propios elaboradores.

Y además, con oferta internacional: desde Portugal llegó Terras de María Boa con su surtido de mermeladas y confituras elaboradas artesanalmente, como castaña con licor, calabaza con jengibre, kiwi con limón o membrillo, todas sin aditivos ni conservantes. No es una empresa, sino una asociación de Vila Real que busca poner en valor los productos locales y recuperar la sabiduría popular mediante visitas guiadas y proyectos educativos.

No era la única representación del país luso: a escasos metros, el stand de turismo de las Azores ofrecía un queso curado blando por el que merece la pena parar.

Por esa misma área se podía encontrar una representación castellana con grandes ejemplos de que los mejores productos no necesitan virguerías técnicas para triunfar. ¿Lo dudan? Prueben las muestras de quesos con trufa, ajonegro, romero o miel y jengibre que se ofrecen en el estante de Ibéricos de Salamanca, y rápidamente sus reticencias se disiparán.

Allí mismo también se podían adquirir piezas de cerdo, vaca o buey muy interesantes en relación calidad-precio. «Si te gusta comer, te gusta mi stand», expresa su vendedor.

El «xeado quente» de cerdo y patatas de Xinzo de Limia.

Las nuevas generaciones muestran su talento

El salón cuenta también con representación de lo que las futuras generaciones pueden hacer. El CIFP de Vilamarín estaba presente para mostrar la calidad de los estudiantes de su grado superior de Dirección de Servizos de Restauración, que sirvieron a los visitantes un cóctel sin alcohol inspirado en la tierra auriense. El «Brétemas de Ourense», a base de zumo de manzana, lleva jugo de limón y dos siropes caseros de romero y arándano, y se termina con un ahumado de madera de olivo para aportarle la niebla a la que su nombre hace referencia.

Hoy, más y mejor. Un obradoiro de cocina en directo con productos de la Plaza de Abastos, la entrega de premios a los mejores cocineros de restaurantes de Ourense o el concurso de comer patatillas «DevoraJalys» son los destacados de la jornada.