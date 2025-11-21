El termalismo puede frenar el deterioro cognitivo leve en las personas mayores

La Diputación de Ourense y la entidad social Afaor —asociación de familiares de personas con alzhéimer— han colaborado en un plan piloto, pionero en Galicia, para medir los posibles beneficios del termalismo para personas mayores con un deterioro cognitivo leve. La iniciativa se desarrolló entre los meses de junio y octubre en el Balneario Eurostars Vila de Allariz. En las conclusiones de este programa experimental se constata , según la Diputación de Ourense, que el termalismo «puede contribuir a frenar el deterioro cognitivo leve en las personas mayores». Este proyecto tuvo como objetivos promover la detección precoz de patologías neurodegenerativas y fomentar hábitos de vida saludables, en especial los que están relacionados con la estimulación cognitiva y la práctica de actividad física regular.

El programa se desarrolló con sesiones semanales, cada lunes, combinando actividades terapéuticas dentro de las aguas mineromedicinales, con un trabajo cognitivo posterior, aprovechando la activación corporal y sensorial que ofrece el entorno termal para optimizar el rendimiento mental.

«Los datos obtenidos evidencian un impacto significativo en la calidad de vida de las personas participantes. La combinación de actividad física en aguas termales, estimulación cognitiva y dinámica grupal estructurada generó un entorno altamente favorable para mejorar la función cognitiva, fortalecer vínculos sociales y promover estabilidad emocional», concluye la administración provincial.

En cada sesión se hicieron evaluaciones individualizadas, complementadas con una valoración en julio, a mitad del programa, y una evaluación final en octubre. El seguimiento ayudó a realizar un análisis cuantitativa y cualitativa de la evolución individual y grupal.

En el escenario de partida, un 20% de los participantes tenía un deterioro cognitivo leve; el 70%, de leve a moderado y el 10%, entre moderado y avanzado. El balance es positivo, dice la Diputación, tras la evaluación final al término del programa piloto. El 55% de los asistentes mantuvo estables sus capacidades cognitivas —un posible indicador de eficacia preventiva del termalismo—, el 27% mostró una mejoría leve —en especial, en atención, memoria y orientación—, mientras que el 18% evidenció un empeoramiento leve, que desde la Diputación encuadran en una «evolución esperable de su marco clínico inicial». En el ámbito emocional y social, el 82% tuvo una buena interacción social y un estado anímico estable. El 18% experimentó una mejoría notable en su bienestar, pasando de una situación inicial de ánimo irregular a no presentar afectación en las evaluaciones finales.

La Diputación de Ourense considera que este programa piloto ha cumplido «ampliamente los objetivos previstos, consolidándose como un modelo efectivo de intervención integral dirigido a las personas mayores». Además, la administración entiende que esta experiencia «abre la puerta a la consolidación de programas estables que integren el termalismo como recurso terapéutico complementario en la prevención del deterioro cognitivo».