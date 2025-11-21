Manzaneda, entre las mejores 25 estaciones de esquí peninsular

La estación de esquí de Cabeza de Manzaneda está entre las 25 mejores que se pueden visitar en toda la Península Ibérica, Andorra y los Pirineos francesas. O al menos, así lo han valorado los Ski East Awards 2025, unos premios otorgados por los lectores de la web especializada en el sector que supone el reconocimiento de más prestigio en la zona. El fallo ha posicionado a las instalaciones ourensanas en la posición 23 de las 49 estaciones que se valoraron en todo el territorio, puesto que han conseguido con una puntuación de 6,56 sobre 10. La nota mejora notablemente al año pasado, donde en los mismos premios Manzaneda solo llegó al 5,15. Este contraste deja dos datos de récord: la de este 2025 en la mejor valoración histórica de la estación en el certamen, y el diferencial positivo de casi un punto y medio respecto al año anterior es la mejora más pronunciada de todas las que se contemplan en el ranking.

Estas notas no están puestas aleatoriamente: son el resultado de las votaciones de en torno a 10.000 amantes del esquí, que han puntuado las estaciones en 17 categorías diferentes, concediendo una valoración del 1 al 10 en cada una de ellas. El desglose para Manzaneda es también positivo: aprueba en todas las categorías, y en el caso de la que valora la atención al cliente alcanzó una nota de 8, lo que la posiciona entre las 10 mejores estaciones de todo el territorio peninsular, andorrano y pirenaico en este apartado

Si bien el hecho de estar en la mitad alta de la tabla ya es un logro considerable, las valoraciones llegan al nivel de hito si se comparan las condiciones en las que compite Manzaneda contra las que gozan grandes instalaciones de otras regiones que también estaban en la lista. «Tiene un valor especial que una estación atlántica, de altitud moderada y meteorología muy variable, compita en una clasificación tradicionalmente dominada por grandes dominios pirenaicos y andorranos, con mayores cotas, más kilómetros esquiables y redes de innovación más extensas», explica el equipo de Manzaneda. Los datos lo demuestran: siete de las ocho peores estaciones del ranking se encuentran en las zonas geográficas más próximas a Galicia (Asturias, Cantabria y Castilla y León). Solo las estaciones de Valdesquí y Navacerrada (situadas entre Segovia, Ávila y Madrid) escapan de los últimos puestos, pero tampoco superan a la ourensana, lo que posiciona a Manzaneda como la mejor estación de esquí de todo el noroeste español.

Reconocimiento del trabajo

Desde la gestión de la estación de esquí, han recibido la noticia como una reivindicación de su trabajo. El director de las instalaciones, Víctor Campos, ha señalado que «es una victoria compartida con quienes nos visitan cada invierno y cada verano, y que sean los propios esquiadores quienes nos sitúan en la parte media-alta del ranking demuestra que el esfuerzo de estos años en mejorar la experiencia global está dando resultado».