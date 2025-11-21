Incautan cocaína, un arco y una catana en un golpe policial con dos detenidos

Un hombre y una mujer fueron detenidos por la Policía esta semana por presunto tráfico de drogas. En la vivienda de los investigadores en O Couto los agentes se incautaron de cocaína —parte en roca; otra era ‘cocaína rosa—, MDMA, marihuana, hachís, utensilios para distribución y pesaje, 1.000 euros en efectivo, así como armas blancas, como una catana y un arco. La operación ‘Mildeu’, iniciada en julio, desarticula un nuevo punto negro de venta de droga. La distribución de la sustancia se realizaba en la calle.