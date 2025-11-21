El IES Universidade Laboral conmemora sus 50 años de FP

El Instituto Universidade Laboral de Ourense celebró hoy el acto central de su 50 aniversario, que puso de relieve la evolución de la Formación Profesional en la provincia durante las últimas cinco décadas. La directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, y el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, participaron en la conmemoración, acompañados por el director del centro, antiguos alumnos y empresarios colaboradores de los programas de FP Dual.

La jornada incluyó un análisis de la trayectoria del instituto, que abrió sus puertas en 1975 como centro de BUP y capacitación profesional especializada, con 400 plazas de residencia que facilitaban el acceso a alumnado procedente del medio rural. Desde entonces, el centro ha ampliado su oferta educativa, incorporando ESO, Bachillerato, ciclos de FP industrial, de transporte y mantenimiento de vehículos, así como Bachillerato de Artes. También ha desarrollado programas especializados en drones, vehículos híbridos y eléctricos, y FP Dual intensiva.

Durante el acto se destacó la implantación de ciclos emergentes, como el Grado Medio de Mantemento de Material Rodante Ferroviario y el Grado Medio de FP Dual Intensiva en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada, con el objetivo de responder a la demanda de sectores laborales en transformación.

La conmemoración concluyó con una visita al mural inaugurado en febrero por el artista y exalumno Mon Devane, que representa a una estudiante trabajando en un vehículo, un guiño a la FP industrial y al Bachillerato de Artes, y que simboliza la apuesta del centro por normalizar la presencia femenina en ámbitos tradicionalmente masculinos.

El 50 aniversario se celebra a lo largo de todo el curso con actividades especiales que incluyen exposiciones, charlas, lecturas dramatizadas y representaciones teatrales, consolidando al IES Universidade Laboral como referente educativo y motor de oportunidades para la juventud de Ourense.