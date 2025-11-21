Acompañar para transformar: la idea ourensana que conquista al mundo

Ourense es el punto neurálgico de un proyecto global, el Instituto de Familia, que radicado en la rúa da Barreira de la capital, ha logrado expandirse a 23 países, creando una red que, mediante la formación previa de sus colaboradores, ofrece ayuda de forma altruista y «acompaña» —palabra clave de este proyecto— a personas que se presentan con cualquier problema en especial del ámbito familiar, educativo o social, para acompañarles a crecer y transformarse.

Esta revolución silenciosa gestada desde Ourense celebra desde ayer y hasta mañana sábado, en el centro Marcos Valcárcel, su primer Congreso Internacional, un encuentro que reúne a profesionales de Murcia, Granada, Valencia, Canarias, México y Chile, entre otros países, todos vinculados a la extensa red de acompañamiento creada durante la última década por el Instituto de la Familia, participantes que siguen el congreso en la ciudad de forma presencial estos días y otros 60 que se están formando a través de las redes.

Isabel de Aguiar, gerente del Instituto de la Familia de Ourense y responsable de este congreso, explica que el proyecto «surgió en 2020 como evolución de la histórica Fundación Amigos de Rúa Barreira, una institución creada en 1898 para atender a niños huérfanos y que, con el paso del tiempo, adaptó su misión a las nuevas realidades sociales».

Sus fundadores fueron la propia Isabel —profesora de Matemáticas y Física— y José Manuel Domínguez —filósofo—, quien como docentes en Ourense «detectamos que muchas familias carecían de herramientas para afrontar los rápidos cambios sociales y educativos y la problemática que le planteaban sus hijos», indica la directora. Desde esta necesidad nacieron los primeros encuentros para padres, germen del actual Instituto de la Familia.

Pronto vieron imprescindible formar profesionales capaces de acompañar a otras familias. Así nació el máster en «Coaching familiar y matrimonial», primero avalado por la Universidad Francisco de Vitoria y posteriormente por la Universidad Católica de Ávila. La formación se volvió online incluso antes de la pandemia, por petición de estudiantes latinoamericanos, lo que permitió que hoy cuente con alumnos en 23 países.

Explican que muchos de esos antiguos alumnos —psicólogos, médicos, profesores o incluso miembros de la función pública— se han integrado en una red internacional de acompañamiento, que permite atender casos familiares desde múltiples especialidades. El Instituto coordina cada caso a través de su Centro de Acompañamiento Familiar, donde se asigna a un especialista según la problemática: matrimonial, adolescencia, duelo o gestión emocional.

Desde ayer están reunidos en el Marcos Valcárcel expertos de varios países para exponer sus visiones, pero el Instituto de la Familia también puso en marcha desde su creación hace cinco años programas sociales como el de Conectando Generaciones, que une a jóvenes con personas mayores a través de la lectura; han llegado a 70 pueblos enseñando a mayores a usar internet; el programa Keep Calm para rebajar la ansiedad en los colegios y mucho más.

El objetivo del centro, según explican, es «potenciar a la persona. No damos soluciones prefabricadas, sino que te ayudamos a mejorar con lo que tú ya tienes».