Unanimidad en el pleno sobre las obras de Ramón Puga y Tarascón pese al intercambio de reproches

El pleno extraordinario con un único punto del día celebrado este miércoles por la mañana en el Concello de Ourense versaba sobre la autorización del gasto plurianual que corresponde al Ayuntamiento, para financiar junto a ADIF las obras de mejora de la accesibilidad y de la seguridad en los puntos ferroviarios de Tarascón —hay un paso superior a la vía Monforte-Vigo— y de Ramón Puga, en Barrocás, donde existe un angosto paso inferior, sin acera, bajo el puente por el que discurre la línea de ferrocarril Zamora-A Coruña. Hay un convenio de colaboración entre las dos administraciones desde finales de 2021 para mejorar la permeabilidad en los dos barrios atravesados por la línea ferroviaria, facilitar la movilidad peatonal y reducir peligros para la seguridad. Las obras largamente demandadas por los vecinos siguen pendientes.

A ese retraso se agarra el alcalde, Gonzalo Jácome, para reiterar su mensaje habitual de que Ourense es la «Cenicienta» y las inversiones de las administraciones superiores, escasas y tardías. Aunque DO, PP, PSdeG y BNG votaron a favor, resolviendo con unanimidad la modificación y prórroga del convenio, así como la autorización para que el Concello habilite un gasto de 243.549,02 euros en 2026 y de un total de 955.228,59 euros en 2027, la sesión tuvo cruce de reproches y críticas entre partidos.

«Llevamos cuatro años con este tema. Demuestra desgana y desinterés del Gobierno, una forma de discriminar a una ciudad pequeña y por qué somos la Cenicienta», dijo el alcalde Jácome.

«Van catro anos perdidos, agardo que desta volta sexa a derradeira», indicó el portavoz del BNG, Luís Seara. Reivindicó el papel de su formación para canalizar, hace más de una década, las demandas de los vecinos de las dos zonas, trasladando al Senado las peticiones de Tarascón y colaborando en una recogida de firmas de vecinos de Ramón Puga.

La portavoz del PSdeG, Natalia González, defendió que el Gobierno es «o máis investidor da historia da cidade». Niega que haya existido discriminación a Ourense y critica a Jácome por «utilizar unha falsa discriminación para facer campaña electoral».

El alcalde replicó. «Dice que el Gobierno lo hizo lo más rápido posible, cómo sería si lo hubiera querido hacer lento. El Gobierno tardó cuatro años y ella se quedó callada», afeó Jácome. «O Goberno inviste na cidade seis veces máis que a Xunta. Oxalá fixese o mesmo esforzo», afirmó. «A pesar da demora, esta é a definitiva. Tanto o Concello como Adif actuaron administrativamente coa vontade de que isto saia adiante. Elimine o modo campaña electoral e xestione», instó al alcalde.

La portavoz socialista también criticó la «desinformación» del PP por acudir hace semanas a Tarascón para criticar al Gobierno por el retraso de la obra, cuando existe unanimidad de los partidos en su idoneidad. La portavoz del PP, Ana Méndez, llamó a ser «serios», y a «deixar de dar excusas e que as obras se adxudiquen no primeiro semestre de 2026, para que non volvan pasar catro anos e esteamos no día da marmota».

Pese a lo podría parecer por algún encontronazo en el debate, el voto fue compartido, a favor. «É un proxecto necesario, que mellora a seguridade e accesibilidade nas dúas zonas e atende unha demanda histórica que por fin se vai cumprir. É para estarmos todos satisfeitos», apuntó la portavoz local del PSdeG. «A ver si esta vez el Gobierno se digna a hacer esta obra», redundó Jácome al final.