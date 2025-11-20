El siderometal ourensano vuelve a manifestarse por un convenio digno

El personal del sector siderometalúrgico volvió ayer a tomar las calles de Ourense coincidiendo con la primera de las dos nuevas jornadas de huelga de 24 horas convocadas para reclamar un convenio colectivo provincial digno. Cientos de trabajadores participaron en los piquetes informativos desplegados desde primera hora de la mañana y en la manifestación que recorrió la ciudad al mediodía.

Con el de ayer ya son seis los días de paro total protagonizados por el sector desde el mes de septiembre por iniciativa de la CIG y de la UGT en demanda de mejores condiciones laborales. El acercamiento entre las partes se hizo evidente con la celebración de un encuentro ayer mismo, pero el acuerdo no fue posible porque la patronal no modificó su última propuesta. Desde la parte social insisten en un aumento salarial justo y en la necesidad de reducir la jornada laboral.

Desde la CIG-Industria valoran el compromiso y la determinación que están mostrando los trabajadores, que una vez más optaron por secundar mayoritariamente la huelga y participaron en los piquetes y en la manifestación posterior.