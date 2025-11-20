El siderometal ourensano vuelve a manifestarse por un convenio digno
El sexto día de paro desde septiembre deja cientos de protestantes
d. a.
El personal del sector siderometalúrgico volvió ayer a tomar las calles de Ourense coincidiendo con la primera de las dos nuevas jornadas de huelga de 24 horas convocadas para reclamar un convenio colectivo provincial digno. Cientos de trabajadores participaron en los piquetes informativos desplegados desde primera hora de la mañana y en la manifestación que recorrió la ciudad al mediodía.
Con el de ayer ya son seis los días de paro total protagonizados por el sector desde el mes de septiembre por iniciativa de la CIG y de la UGT en demanda de mejores condiciones laborales. El acercamiento entre las partes se hizo evidente con la celebración de un encuentro ayer mismo, pero el acuerdo no fue posible porque la patronal no modificó su última propuesta. Desde la parte social insisten en un aumento salarial justo y en la necesidad de reducir la jornada laboral.
Desde la CIG-Industria valoran el compromiso y la determinación que están mostrando los trabajadores, que una vez más optaron por secundar mayoritariamente la huelga y participaron en los piquetes y en la manifestación posterior.
- Muere un trabajador en las obras del AVE en San Cibrao das Viñas
- Jardines verticales y corredores arbolados, para el primer refugio climático de Ourense
- La rehabilitación de la A-52 en un tramo de 38 kilómetros en el sureste de Ourense pretende ampliar su vida útil
- Un guardia civil de Ourense admite que falsificó una denuncia y acepta un año de suspensión
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- Desaparecida una septuagenaria con alzhéimer en Avión
- Dos heridos y nueve vehículos implicados en dos accidentes con 30 minutos de diferencia en la A-52 a las puertas de Ourense
- «Llevo dos semanas con Lorazepam para poder dormir»