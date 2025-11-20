Un proyecto con fondos europeos conectará y mejorará Ourense Sur

«Hai certas persoas e ideoloxía que poñen en dúbida a repercusión que pode ter a Unión Europea na veciñanza de concellos como os nosos, pero hoxe demóstrase que si incide e mellora a calidade das nosas vidas». Así comenzaba el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, su intervención en la rueda de prensa que múltiples organismos locales ourensanos dieron ayer en la Deputación. Y no le falta razón: ha sido la inversión del organismo europeo, concretamente con los fondos Feder(de desarrollo regional), los que han permitido impulsar el nuevo PAI (Plan de Acción Integrado) de lo que la Deputación yl Subdelegacion del Gobierno, además de los concellos competentes, han llamado Ourense Sur.

Las cifras presupuestarias que se contemplan no son para nada desdeñables. Esta estrategia de evolución local repercutirá en los concellos de San Cibrao das Viñas, Barbadás y O Pereiro de Aguiar una inversión conjunta de más de siete millones y cuarto de euros, de los cuales casi 4.400.000 euros están aportados por los fondos Feder. Este PAI, junto al que se llevará en cabo a Valdeorras (a presentar próximamente y que consiguió la subvención en la misma partida), supone un desembolso total de 14,5 millones de euros, lo que convierte a esta estrategia en el proyecto con fondos europeos más importante que la Deputación de Ourense ha llevado a cabo hasta la fecha.

¿Pero, hablando ya de material, de qué forma mejorará este proyecto la vida de barbadeses, pereiranos y cibrenses? Básicamente, mejorará sus infraestructuras y zonas verdes: el PAI pretende crear sendas peoniles y ciclistas entre municipios, integrar el parque del río Barbaña en el resto del entorno urbano, recuperar espacios públicos o construir nuevos recursos sociales y deportivos para mejorar la conexión entre todo el entramado. Y aunque no se ha abordado cuándo comenzará las actuaciones, ni se ha dado un listado íntegro de todo lo que se pretende hacer en el proyecto, sí que se han avanzado las principales actuaciones pensadas para cada concello.

Un elevador en Barbadás

En el municipio de gobierno socialista, las obras anunciadas combinan una apuesta por la mejora de espacios naturales e intervenciones en entornos más urbanos, entre los que destaca, sin ningún tipo de duda, el elevador mecánico que se instalará en A Valenzá para conectar la zona baja de la ciudad dormitorio con el centro de salud municipal. «Quedou unha fenda para os usuarios desa parte do concello e o centro de saúde, con este proxecto quedará solventado», explicó su alcalde, Xosé Carlos Valcárcel

Intergeneraciones en San Cibrao

En el concello del polígono, los esfuerzos van dirigidos a cuidar las zonas no industrializadas, y por ello todas las actuaciones tendrán lugar en el entorno de Soutopenedo En este sentido, una de las actuaciones previstas más importantes es la creación de un centro intergeneracional en A Boutureira para conectar a las personas más mayores con las jóvenes «na zona máis rural do concello», como explicaba la alcaldesa popular Marta Novoa.

En Pereiro, conexión peonil

En el caso del concello pereirano, Luis Menor se centró más en su faceta de presidente de la Deputación que en la de alcalde durante su rueda de prensa, lo que hizo que no entrase tanto en detalle de actuaciones como el resto de ediles. Aún así, el político sí reparó en anunciar la creación de una senda peonil que conectará su municipio con el de San Cibrao a través del parque tecnológico, además de la construccion de un nuevo centro cultural «para un concello que xa roza os 7.000 habitantes».