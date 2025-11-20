Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponte Vella ilumina la Navidad y abre su pista de hielo este viernes

Mañana, viernes 21, a las 19 horas, se inaugura la decoración e iluminación navideña del centro comercial Ponte Vella. Además habrá una actuación del coro infantil y juvenil Cantiga. La pista de hielo abre ese día y, como promoción de bienvenida, será gratuita de 17 a 22 horas.

