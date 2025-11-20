Una mujer debe abonar 6.000 euros a un varón por lanzarle un vaso a la cara

Un año de prisión —la pena queda suspendida, debido a la ausencia de antecedentes, con la condición de que no reincida durante los próximos 24 meses—, y el pago de una indemnización de 6.000 euros a favor del perjudicado. Es la condena que este miércoles aceptó una mujer, en una vista celebrada en el juzgado de lo Penal 2 de Ourense. La acusada reconoce un delito de lesiones cometido en un pub del ocio nocturno de la ciudad, a finales de 2023. Antes del acuerdo de conformidad, que conlleva una rebaja de la pena impuesta, la Fiscalía solicitaba 2 años y medio de cárcel.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 1 de noviembre de 2023, sobre las 5:30 de la madrugada. La acusada se encontraba en un pub de la calle Pizarro, acompañada de una amiga que se estaba despidiendo de un hombre. La encausada vacío el líquido de un vaso sobre el perjudicado y él respondió a ese comportamiento tirándole un vaso de plástico que portaba. En ese momento, la agresora reaccionó lanzando al perjudicado un vaso de cristal que impactó en la cara del varón. Sufrió heridas en la frente y en la nariz. El perjudicado recibió asistencia sanitaria y necesitó puntos de sutura. Le han quedado cicatrices como secuelas. El acuerdo de conformidad zanja el procedimiento penal con una sentencia definitiva.