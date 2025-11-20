Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

M-Clan dará un concierto en las fiestas de Ourense

La ciudad disfrutará de la banda M-Clan en las fiestas del próximo verano. Tocará el 18 de junio, junto al pabellón de Os Remedios, en un concierto gratuito. Miguel Ríos también actuará en las fiestas.

