Incautan cocaína, un arco y una catana en un golpe policial en Ourense con dos detenidos

Desarticulado un punto negro en el barrio de O Couto

Droga, dinero y armas. | Policía

R. O.

Ourense

Un hombre y una mujer fueron detenidos por la Policía esta semana por presunto tráfico de drogas. En la vivienda de los investigadores en O Couto, los agentes se incautaron de cocaína —parte en roca; otra era ‘cocaína rosa—, MDMA, marihuana, hachís, utensilios para distribución y pesaje, 1.000 euros en efectivo, así como armas blancas, como una catana y un arco.

La operación ‘Mildeu’, iniciada en julio de este año, desarticula un nuevo punto negro de venta de droga. La distribución de la sustancia se realizaba en la calle.

