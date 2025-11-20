Documental sobre la meningitis en el Colegio de Médicos

La Asociación Española contra la Meningitis (AEM) presentó esta tarde en la sede del Colegio Médico de Ourense el documental La meningitis en Galicia. Más allá de las cifras, que repasa la evolución de la enfermedad en la comunidad y los logros alcanzados gracias a la vacunación. La doctora Cristina Regojo, el doctor José María García Colodro y la doctora María Sande participaron en el acto, que también buscó concienciar a la ciudadanía sobre la prevención y los riesgos de la enfermedad.