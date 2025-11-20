La Diputación actuará contra el hielo y la nieve en 1.000 kilómetros de carreteras
Redacción
El parque provincial de maquinaria de la Diputación de Ourense está en el polígono de San Cibrao das Viñas. Allí se prepara el operativo de plan de vialidad invernal de la administración provincial. Medio centenar de profesionales trabajarán en esta tarea, utilizando una veintena de vehículos y una reserva de 1.850 toneladas de sal, distribuidas en nueve almacenes. El objetivo es asegurar la seguridad en 1.000 kilómetros de carreteras de titularidad provincial en los que existe riesgo de nieve y hielo. El dispositivo, que combina medios humanos y técnicos, se coordina con los concellos y los servicios de emergencias con la finalidad de preservar una movilidad segura por carretera.
El presidente provincial, Luis Menor, que visitó ayer el parque de maquinaria, pone en valor la gestión «directa y pública» del mantenimiento de las vías provinciales. La Diputación presupuesta 4,5 millones de euros más una modificación de crédito para sumar «un gran esfuerzo inversor» de hasta 10 millones de euros, dice el máximo responsable.
