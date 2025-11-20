El Concello apoya a cinco entidades sociales con 415.000 euros

La junta de gobierno local del Concello de Ourense aprobó ayer 31 acuerdos, incluido el expediente de contratación, a través de procedimiento abierto, de las obras de un área lúdica con piscina en el barrio de Barrocás, con un presupuesto que supera el millón de euros. Además, el gobierno municipal da verde a los convenios de colaboracíon con Cáritas, Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Comité Antisida y Proyecto Hombre.

El Concello destina 50.000 euros al proyecto de acogida y atención inmediata a personas vulnerables, una iniciativa que lleva a cabo Cruz Roja. Cáritas recibirá 280.000 euros para el comedor social, mientras que el Ayuntamiento aportará 25.000 euros a la AECC para la atención psicosocial a familias con personas mayores con cáncer que están a su cargo en la fase paliativa. El Comité Antisida recibirá 30.000 euros para llevar a cabo un programa de reducción de riesgos en consumidores de drogas; Proyecto Hombre, la misma cantidad para un proyecto educativo terapéutico de actividades de rehabilitación e inserción sociolaboral.