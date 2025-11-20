Ciencia de los Alimentos, en el ‘top’ mundial

El talento de los investigadores y la docencia de excelencia brillan también a gran escala desde universidades en la periferia, como el campus de Ourense, que imparte varios títulos de elevada demanda dentro del sistema universitario gallego —entre otros ejemplos, el grado en Ingeniería Aeroespacial, el de Relaciones Internacionales o dobles titulaciones como el de ADE e Ingeniería Informática—, y acoge iniciativas de formación y de investigación de relevancia mundial. El grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos ofrece una aproximación científica y tecnológica a la industria alimentaria y se enfoca en el proceso de elaboración de los alimentos, desde la obtención de las materias primas hasta la distribución y la venta. Aborda la producción, la conservación y el control de la calidad de los alimentos y de las instalaciones donde estos se manipulan y se almacenan. El ranking de Shanghái recién publicado clasifica las mejores universidades del mundo en 57 ámbitos relacionados con la investigación. La Universidad de Vigo es la primera de España y la 17 del mundo en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que se imparte en Ourense.

«Estamos muy orgullosos y muy contentos. Son años de un trabajo muy bien hecho en la Facultad de Ciencias de Ourense, con unos equipos de investigación muy entusiastas y potentes. Es un gran mérito de nuestros profesionales», valora el decano del centro, Pedro Araújo, tras la escalada del puesto 34 al 17 de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. La Universidad de Vigo se sitúa entre las instituciones de educación superior referentes a nivel internacional en once ámbitos de conocimiento, dentro del Global Ranking of Academic Subjects, considerado el más completo y objetivo, porque basa las clasificaciones en numerosos indicadores y datos. Se tienen en cuenta aspectos como premios internacionales, logros científicos, calidad de las investigaciones, investigadores más citados o colaboraciones internacionales para establecer la posición comparativa de 5.000 universidades de todo el planeta, de las que unas 2.000 entran en el ranking.

Entre esos once ámbitos hay más relacionados con la formación e investigación que se llevan a cabo desde Ourense. Ciencias Agrícolas posiciona a la UVigo entre los 300 centros de referencia del planeta —en el tramo 201 a 300—. La Facultad de Ciencias imparte Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como dos novedosos dobles grados (Ingeniería Agraria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales), carreras que presentan «una elevadísima colocación» en el mercado laboral , destaca el decano. El centro aporta dos de los once ámbitos en los que la UVigo figura en una posición relevante del ranking.

Belén Rubio, la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación, destaca «a influencia e as vantaxes que ofrecen os centros e institutos de investigación que temos», entre los que se encuentra el Instituto de Agroecología y Alimentación, con sede en Ourense.

«A especialización do Campus Auga de Ourense ten tres ámbitos fundamentais: agricultura e medio ambiente; alimentación funcional e xestión da auga termal. Dúas desas tres liñas están no ‘top’ mundial», analiza el vicerrector, Francisco Javier Rodríguez Rajo. «Fala moito e moi ben de canto se leva traballando no noso campus nos últimos anos». Entre las mayores áreas de trabajo de la UVigo —continúa Rajo— se encuentran Oceanografía —entre las 200 mejores de la lista Shanghái—, Alimentación y Agricultura. «Aquí temos dúas destas tres», celebra. El responsable universitario subraya que la especialización del Campus Auga ha supuesto un gran espaldarazo, «sobre todo en materia de transferencia, con máis de 3 millóns de euros en contratos con empresas. A universidade está ao servizo da sociedade», valora.