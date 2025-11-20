Sin burocracia ni esperas para obras que salven el agua del lodo y la ceniza tras los incendios

Los meses de espera y las trabas burocráticas que acompañan muchos trámites ante las administraciones serán «cero» para las solicitudes de obras de captación de agua que lleguen a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para solventar problemas de deterioro del agua en zonas afectadas por el arrastre con las lluvias de cenizas, lodos y restos vegetales quemados tras un verano infernal, con más de 105.000 hectáreas calcinadas Ourense, 40.000 en la comarca de Valdeorras. Esta es la zona más afectada en otoño por los problemas de agua potable debido a las escorrentías que empujan los restos de los incendios desde el monte a los regatos, ríos y puntos de captación del abastecimiento. «Autorizaremos en el mismo día cualquier pozo o nueva captación», afirma José Antonio Quiroga, presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Recalca que la competencia en el abastecimiento y el saneamiento es materia de ayuntamientos y de la administración autonómica, no del organismo de cuenca. En sus funciones se compromete a dar «todas las facilidades» para acelerar las obras de emergencia precisas, «porque es muy delicado no tener para beber, cocinar y ducharse», asume con preocupación Quiroga.

Trabajos de refuerzo en la depuradora de Arcos-Valdegodos. | Cedida

El responsable de la CHMS y las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Medio Rural, María José Gómez, se reunieron por videoconferencia este miércoles, con la participación, además, de dieciséis alcaldes de municipios afectados por los incendios que forman parte de la demarcación Miño-Sil, once de ellos de la provincia de Ourense, incluido el regidor de O Barco, portavoz de sus homólogos de Valdeorras.

Las dos administraciones supramunicipales, que se cruzaron críticas en las últimas semanas sobre el reparto de competencias, se acercan un poco más al espíritu de unidad. En la sesión telemática de ayer se aprobó la creación de una comisión técnica para realizar seguimiento y coordinar las intervenciones de prevención y protección sobre el terreno, en el dominio fluvial y también en el monte.

«Para garantir unha acción coordinada, o obxectivo da futura comisión técnica será o de planificar accións conxuntas por parte das distintas administracións implicadas, cada unha no marco das súas respectivas competencias, para protexer os ríos do impacto dos incendios deste verán. Na comisión haberá representantes das direccións xerais de Patrimonio Natural e de Montes, do organismo hidráulico autonómico Augas de Galicia, da CHMS e dos concellos de Ourense e de Lugo que forman parte da demarcación Miño-Sil», indican en Medio Ambiente.

Reunión telemática de las conselleiras de Medio Ambiente y Medio Rural con 16 alcaldes y el presidente de la CHMS. / XUNTA

La Xunta reivindica las distintas líneas de ayudas que habilitó tras la oleada de incendios, y también sus intervenciones para la prevención de los arrastres y de la erosión del monte. Alude, entre otros casos, al plan que movilizó a 500 voluntarios, con el reparto de 214,5 toneladas de paja, hierba, cereales y sal, así como al acolchado con la técnica del ‘mulching’ en las zonas más críticas del enorme territorio calcinado, con casi 260 toneladas de paja que cubren por ahora 71 hectáreas. Con 400 millones de metros cuadrados devastados por el fuego solo en la comarca de Valdeorras, epicentro del mayor incendio de Galicia desde que hay registros, la Xunta admite la «inquedanza» de los alcaldes por los problemas con el agua potable debido a la entrada de lodo y cenizas en las captaciones cuando las lluvias son intensas. La Xunta reitera que se puso «desde o principio á disposición do organismo de conca estatal, informando das actuacións realizadas por Augas de Galicia na bacía da súa competencia e ofrecendo axuda e asesoramento».

Limpieza de depósitos en Vilamartín tras entrar ceniza. | Cedida

«La Confederación tiene una total disposición a colaborar, complementar y rentabilizar el trabajo para aminorar el impacto de las cenizas y la tierra que el agua arrastra ladera abajo», asegura José Antonio Quiroga. El organismo de cuenca propone a la Xunta coordinar las intervenciones en zonas de especial protección medioambiental, en Red Natura, ampliamente afectadas por el fuego, en áreas de Valdeorras como Pena Trevinca y también en el Macizo Central. El plan de choque del Gobierno contra los efectos de los incendios, dotado de 3 millones de euros, moviliza 19 brigadas para paliar arrastres a los ríos y evitar inundaciones. Hay otras 10 brigadas que pueden reforzar. En la provincia de Ourense son 12 los equipos de intervención tras los incendios, además de otras 6 posibles brigadas complementarias. «Desde este martes, además de actuaciones de retirada de vegetación y troncos y creación de albarradas y fajinas con barreras naturales, empezamos a ampliar la zona de defensa de los abastecimientos con ‘mulching’, para reforzar el trabajo», indica Quiroga.