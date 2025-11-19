Termas de Cenlle y Melgaço protagonizan un programa internacional

Por primera vez, dos balnearios situados a menos de 50 kilómetros de distancia pero separados por la frontera ofrecerán una experiencia termal conjunta en España y Portugal, impulsada por la Deputación de Ourense.

El Hotel Balneario de Laias Caldaria, en Cenlle (Ourense), y el OCA Grande Hotel do Pezo, en Melgaço (Portugal), ponen en marcha un proyecto piloto que permitirá combinar técnicas y tradiciones termales de ambos países. La iniciativa abrirá mañana miércoles, a las 10:00 horas españolas, el plazo para reservar las plazas disponibles.

El programa se desarrollará en plenas fiestas de Navidad, permitiendo a los participantes almorzar el último día de 2025 en Portugal y dar la bienvenida al 2026 en España. Los asistentes podrán disfrutar de diez técnicas termales distintas, incluyendo el circuito termal portugués y las instalaciones y piscinas del balneario gallego. Además, los participantes estrenarán el recientemente inaugurado OCA Grande Hotel do Pezo.

El Balneario de Laias ofrecerá una estancia de tres noches en régimen de pensión completa, con dos técnicas diarias, mientras que la estancia en Portugal comprenderá dos noches en media pensión y acceso diario a inhalaciones y circuitos termales. El precio global por persona en habitación doble será inferior a 375 euros.

La Deputación de Ourense evaluará los resultados del programa piloto con la intención de trasladarlo, en 2026, a un programa de termalismo social transfronterizo apoyado por fondos europeos del Programa Interreg, consolidando la cooperación internacional en el ámbito del turismo y la salud termal.